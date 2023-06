A Barcellona la storica foto di Senna, Prost e Schumacher: il podio con più Mondiali di Formula 1 Il 9 maggio 1993 nel Gp di Spagna salirono sul podio Alain Prost, Ayrton Senna e Michael Schumacher. A Barcellona si scrisse la storia della Formula 1. La foto di quel podio è unica.

A cura di Alessio Morra

Il Gran Premio di Spagna è una tappa fissa del Mondiale di Formula 1, anche se per tanti anni non ha avuto una collocazione fissa, che ha trovato da quando si corre a Barcellona. E lì nel 1993 per l'unica volta nella storia sono saliti assieme sul podio tre piloti che hanno scritto alcune delle pagine più belle di questo sport. Quel Gp con il passare del tempo è diventato mitologico e a trent'anni di distanza la festa di quel podio ha acquisito dei contorni leggendari.

Il campionato del 1993 è stato vinto da Prost che con una Williams stellare era tornato a guidare e a fine stagione conquistò il quarto titolo della carriera, chiuse in modo meraviglioso. L'avvio di stagione però nonostante una netta superiorità della Williams fu molto equilibrato. Senna al netto di una McLaren non di elevatissimo livello corse in modo straordinario. La lotta era a due, perché i due terzi incomodo erano nel lungo periodo distanti: Damon Hill era praticamente all'esordio, mentre Michael Schumacher non aveva una Benetton formidabile (come l'avrebbe avuta dopo).

Senna si trovava incredibilmente (considerando tutto) leader del Mondiale, ma a Barcellona vince generalmente la scuderia più forte. E per Prost il weekend fu perfetto. Pole e vittoria, ottenuta davanti proprio ad Ayrton, che sfruttò il ritiro di Damon Hill, secondo al momento della rottura del motore. Terzo Michael Schumacher, che ottenne un grande risultato. In zona punti arrivarono pure Riccardo Patrese, Michael Andretti e Gerhard Berger. Praticamente un ordine d'arrivo ricco di grandissimi nomi.

Quel podio è passato alla storia. Nessuno forse avrebbe immaginato quello che sarebbe accaduto dopo. Intanto perché il fato in quella stagione ci ha messo lo zampino. Perché Prost, Senna e Schumacher continuarono a salire sul podio, tutti e tre vinsero gare, ma non si ritrovarono più assieme a festeggiare. Poi Alain lasciò a fine stagione e sappiamo cosa è successo, quasi un anno dopo quella foto, a Imola il 1° maggio del 1994.

Un podio unico, e una foto che vede assieme tre piloti che hanno vinto 14 titoli Mondiali, che a distanza di 30 anni è sempre un record (pure se all'epoca i titoli erano sei). Perché nemmeno oggi c'è stato un podio con così tanti titoli vinti tutti insieme.