Wimbledon, oggi Sinner-Galan e Djokovic-Hurkacz in campo: orari TV e dove vedere in diretta le partite di tennis

Le partite di oggi al torneo di Wimbledon di tennis: in campo Jannik Sinner, ma anche il favoritissimo Djokovic. Jannik Sinner giocherà a metà pomeriggio. La sfida dell'italiano è in programma sul campo 1 dopo quella tra Pegula e Tsurenko, che inizierà alle ore 14. Le partite degli ottavi si potranno seguire in diretta TV su Sky e in streaming con Sky. Go e NOW.

Il programma di oggi a Wimbledon e i risultati degli italiani

Jannik Sinner affronterà il colombiano Daniel Galan negli ottavi di finale del torneo di Wimbledon. Sinner è favoritissimo nella sfida con il numero 85 ATP. L'incontro si disputerà sul campo 1 e inizierà a metà pomeriggio. Sinner-Galan non inizierà prima delle ore 16 e si potrà seguire su Sky Sport Tennis, canale 2023. Commento di Pero e Bertolucci. Diretta streaming possibile con Sky Go e NOW.

Dove vedere la partita di Djokovic contro Hurkacz al torneo di tennis in diretta TV

L'incontro principale di giornata sarà comunque quello tra Novak Djokovic e Hurkacz. Il campione in carica, a caccia di record e del Grande Slam, e il polacco che due anni fa arrivò fino alle semifinali. Terzo match in programma sul centrale. Quindi Djokovic e Hurkacz inizieranno nel tardo pomeriggio, nell'orario dell'aperitivo. Diretta TV su Sky. Streaming con Sky GO e NOW.

Oggi in campo anche Swiatek e Azarenka orari e programma

Si disputano anche gli altri ottavi maschili della parte bassa: Shapovalov-Safiullin e Rublev-Bublik e tutti quelli della parte alta femminile: Swiatek-Bencic, Pegula-Tsurenko, Azarenka-Svitolina, Vondrouosva-Bouzkova.

