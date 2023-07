Wimbledon 2023, oggi Berrettini-Sonego e Giorgi-Gracheva: orari TV e dove vedere in diretta le partite di tennis

Le partite di oggi al torneo di Wimbledon di tennis: in campo gli italiani Berrettini, Sonego, Paolini, Cecchinato, Arnaldi, Bronzetti, Errani, Giorgi, Stefanini e Cocciaretto. I primi a scendere in campo saranno Berrettini e Sonego che si sfideranno alle ore 12 nell'attesissimo derby italiano programmato però sul campo 12.

In contemporanea giocherà anche Sara Errani contro Brengle, con Camila Giorgi che giocherà non prima delle 14 contro Gracheva e Cecchinato-Jardy non prima delle 15:30. Giocheranno anche Stefanini e Cocciaretto dopo il rinvio di ieri a causa dei ritardi e dell'oscurità. Alle 14 ci sarà l'esordio anche del numero uno al mondo Alcaraz contro Chardy. Tutti le partite saranno trasmesse in diretta TV da Sky e saranno visibili in streaming su Sky Go e NOW.

Il programma di oggi a Wimbledon e i risultati degli italiani

Berrettini-Sonego, campo 12 alle ore 12

Errani-Brengle, campo 7 alle ore 12

Cocciaretto-Osorio, campo 5 non prima delle 13:30

Stefanini-Kontaveit, campo 6 non prima delle 13:30

Paolini-Kvitova, campo 1 non prima delle 14

Giorgi-Gracheva, campo 15 non prima delle 14

Arnaldi-Carballes Baena, campo 7 non prima delle 14

Cecchinato-Jarry, campo 5 non prima delle 15:30

Bronzetti-Cristian, campo 14 non prima delle 18



Berrettini-Sonego oggi in tv a Wimbledon: orario e dove vederla

Berrettini-Sonego è la partita del primo turno del torneo di Wimbledon in programma oggi alle ore 12 sul campo numero 12 dei Championsip. Il derby italiano replay della recente sfida di Stoccarda si potrà vedere in TV su Sky che detiene i diritti in esclusiva del torneo su uno dei due canali dedicati, 201, 203, 204 e dal 251 al 257. Streaming disponibile con Sky Go e, comprando il singolo biglietto dell'evento su NOW.Nessuna diretta in chiaro.

Dove vedere la partita di Cecchinato contro Jarry al torneo di tennis in diretta TV

La partita tra Cecchinato e Jarry è in programma sul campo 5 non prima delle 15:30, con l'orario che potrebbe slittare in caso di prolungamento delle partite precedenti. Diretta TV e streaming anche in questo caso su Sky Sport, su uno dei canali dedicati.

Oggi in campo anche Arnaldi, Giorgi, Errani, Paolini, Bronzetti, Stefanini e Cocciaretto: orari e programma

Tra i giocatori italiani che scenderanno in campo oggi ci sono anche Arnaldi contro Carballes Baena non prima delle 14 e nel tabellone femminile di Errani, Paolini, Giorgi, Paolini, Bronzetti, Stefanini e Cocciaretto.

