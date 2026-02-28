Serie A
Verona-Napoli 0-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Elmas vicino al raddoppio

La diretta live di Napoli-Verona di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

28 Febbraio 2026 17:00
Ultimo agg. 18:29
Immagine

La diretta live della partita VeronaNapoli per la 27ª giornata di Serie A. Il risultato è di 0-1: Hojlund in gol di testa dopo due minuti di gioco. Diretta TV su DAZN e DAZN 1 (canale 214 di Sky) e in streaming solo su DAZN.

18:28

Montipò para il tiro di Elmas e si fa male: ma resta in campo

Al 23° il Napoli va vicino al raddoppio con un tiro dal limite di Elmas. Il portiere del Verona, Montipò, si tuffa sulla sinistra e devia la palla ma nello slancio si fa male alla spalla. Gioco fermo per qualche minuto, poi Montipò (soccorso dallo staff medico) si rialza e fa cenno di poter restare in campo.

18:24

Il Verona reagisce, la conclusione di Bowie è murata

Al 18° il Verona sfrutta un errore del Napoli in fase di disimpegno e mette un po' di pressione alla difesa azzurra. Bowie al tiro dopo aver ricevuto un cross teso dalla sinistra, la conclusione viene murata.

18:15

Spinazzola ci prova con un destro a giro, conclusione alta

Il Napoli non cala d'intensità dopo il vantaggio di Hojlund e tiene il Verona schiacciato all'indietro. Al 10° ci prova Spinazzola, la conclusione col destro a giro però finisce alta sulla traversa.

18:10

Hojlund a quota 9 reti in Serie A, come al primo anno con l'Atalanta

Con la rete messa a segno conto il Verona, Hojlund ha raggiunto quota 9 gol in questa Serie A: eguagliata la sua precedente stagione disputata in A (9 totali con l'Atalanta nel 2022-2023).

18:06

Verona-Napoli 0-1, Hojlund subito in gol

Napoli subito in gol con Rasmus Hojlund: Dopo due minuti l'attaccante trova la rete con un preciso colpo di testa: su cross di Politano respinto dalla difesa, da centro area piazza la palla di precisione.

18:00

Verona-Napoli in diretta, inizia la partita

Dopo l'esecuzione del tradizionale inno della Lega Serie A, ha inizio Verona-Napoli. A dirigere il match è Colombo. Assistenti: Dei Giudici e Rossi M. Quarto Uomo: Bonacina. Gariglio al VAR, Dibello AVAR.

17:45

Come arriva il Napoli alla partita di oggi

Il Napoli recupera certezze e (finalmente) calciatori. Gilmour è pronto a riprendersi un posto tra i titolari per giocare con maggiore continuità. Anguissa va verso il rientro (ma non ancora), tra una decina di giorni si aggiungerà anche De Bruyne. Per la gara di oggi la squadra di Conte non si discosterà molto da quella vista in campo (anche) a Bergamo, con la novità Politano al ritorno nell'undici titolare.

17:30

Come arriva il Verona alla partita di oggi

Il Verona affidato a Sammarco dopo l'esonero di Zanetti non è riuscito a invertire il trend di risultati negativi e resta all'ultimo posto in classifica con 15 punti, a -9 dalla zona salvezza. La sfida contro i partenopei è da vincere a tutti i costi per sperare in una rimonta da "missione impossibile". Hellas senza Orban, che deve scontare l'ultimo turno di squalifica (al suo posto Sarr o Mosquera). Squalificato anche Al-Musrati, Serdar indisponibile per l'infortunio al crociato.

17:15

Napoli-Verona, le formazioni ufficiali

Di seguito le scelte ufficiali di formazione di Sammarco e Conte per Verona-Napoli:

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Oyegoke, Akpa-Akpro, Gagliardini, Harroui, Bradaric; Bowie, Sarr. A disposizione: Perilli, Toniolo, Frese, Valentini, Suslov, Slotsager, Mosquera, Niasse, Isaac, Fallou, Vermesan. Allenatore: Paolo Sammarco

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. A disposizione: Contini, Milinkovic-Savic, Gutierrez, Gilmour, Lukaku, Olivera, Giovane, Mazzocchi, Prisco. Allenatore: Antonio Conte

17:00

Dove vedere Verona-Napoli di Serie A in TV e streaming

Verona-Napoli è visibile in diretta TV su DAZN e su DAZN 1 (canale 214 di Sky per gli utenti che hanno attivato il servizio). Diretta streaming solo su DAZN, non c'è possibilità di vederla anche su Sky Go. Telecronaca affidata a Edoardo Testoni, commento tecnico di Dario Marcolin.

