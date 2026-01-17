Udinese-Inter 0-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: iniziato il secondo tempo, decide Lautaro

La diretta live della partita Udinese-Inter per la 21a giornata di Serie A. Chivu opta per il tandem d'attacco formato da Lautaro Martinez e Pio Esposito. Zaniolo out tra i friulani. Nerazzurri in vantaggio 1-0 (gol di Lautaro), si gioca il secondo tempo. Diretta TV e streaming su DAZN.
Si riprende dopo l'intervallo, Udinese-Inter 0-1
È iniziato il secondo tempo di Udinese-Inter, coi nerazzurri in vantaggio 1-0.
Finito il primo tempo a Udine, Inter in vantaggio 1-0
È finito il primo tempo di Udinese-Inter: nerazzurri in vantaggio 1-0 grazie alla rete messa a segno al 20′ da capitan Lautaro Martinez. Friulani pericolosi solo in una circostanza dalle parti di Sommer.
Monologo dell'Inter in casa dell'Udinese: nerazzurri padroni del campo
L'Inter conduce meritatamente a Udine nel primo anticipo del sabato di Serie A: l'1-0 segnato da Lautaro è legittimato dall'atteggiamento della squadra allenata da Chivu, finora padrona del campo.
Inter in vantaggio: azione personale di Lautaro, 0-1 a Udine
L'Inter è passata in vantaggio a Udine grazie a un gol segnato da Lautaro Martinez: tocco d'esterno nell'angolino dopo un'azione personale.
Inter partita a tutta: Dimarco a volo fuori
L'Inter è partita a razzo a Udine: cross dalla destra e tiro a volo mancino di Dimarco che finisce fuori sul secondo palo.
Lautaro subito pericoloso in avvio: para Okoye
Inter subito pericolosa con Lautaro, che fa tutto bene liberandosi in area: il destro è parato da Okoye.
Udinese-Inter in diretta, inizia la partita
Udinese-Inter in diretta, è iniziata la partita al Bluenergy Stadium.
Come arriva l'Udinese a questa partita
Dall'altra parte l'Udinese invece si affaccia a questa partita dopo aver pareggiato 2-2 contro il Pisa. I friulani vogliono riprendere la marcia dopo l'ultimo successo ottenuto il 7 gennaio scorso in casa del Torino. Il tecnico dell'Udinese non avrà a propria disposizione Zaniolo che oltre alla squalifica è stato operato e dovrà star fermo per alcune settimane. Runjaic dovrebbe affidarsi a Davis in attacco.
Come arriva l'Inter a questa partita
L'Inter a questa sfida dopo aver battuto in settimane, nel recupero di campionato, il Lecce 1-0 al Meazza grazie a un gol di Pio Esposito nel secondo tempo. Una vittoria che ha consentito ai nerazzurri di portarsi a +6 punti sul Napoli e a +3 sul Milan secondo. Chivu potrebbe optare per un turnover o magari dare meno minutaggio a qualche titolarissimo e consentire a Bonny e Pio Esposito di giocare maggiormente a Udinese visto l'impegno di martedì contro l'Arsenal in Champions.
Udinese-Inter, le formazioni ufficiali
Udinese con il tandem formato da Atta e Davis, ma senza Zaniolo. Nell'Inter poco turnover con Esposito scelto come partner d'attacco per Lautaro Martinez:
UDINESE (4-4-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet, Zanoli; Ekkelenkamp, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Atta, Davis.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielisnki, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Esposito.
Dove vedere Udinese-Inter di Serie A in TV e streaming
Udinese-Inter sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Tutti gli abbonati potranno collegarsi all'app scaricabile su smart tv e collegarsi alla finestra dedicata all'evento. La partita sarà inoltre disponibile anche per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a ‘Zona DAZN' sintonizzandosi al canale numero 214 del satellite. La telecronaca della partita sarà affidata ad Andrea Marinozzi con il commento tecnico di Andrea Stramaccioni.
La partita sarà inoltre disponibile anche in diretta streaming e sempre sull'app di DAZN. In questo caso gli abbonati potranno accedere all'evento tramite app disponibile su dispositivi mobili come smartphone e tablet oppure collegandosi direttamente da pc al sito di DAZN e accadere attraverso le proprie credenziali.