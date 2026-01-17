Udinese-Inter 0-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: iniziato il secondo tempo, decide Lautaro

Udinese-Inter sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Tutti gli abbonati potranno collegarsi all'app scaricabile su smart tv e collegarsi alla finestra dedicata all'evento. La partita sarà inoltre disponibile anche per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a ‘Zona DAZN' sintonizzandosi al canale numero 214 del satellite. La telecronaca della partita sarà affidata ad Andrea Marinozzi con il commento tecnico di Andrea Stramaccioni.

La partita sarà inoltre disponibile anche in diretta streaming e sempre sull'app di DAZN. In questo caso gli abbonati potranno accedere all'evento tramite app disponibile su dispositivi mobili come smartphone e tablet oppure collegandosi direttamente da pc al sito di DAZN e accadere attraverso le proprie credenziali.