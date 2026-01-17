Serie A
video suggerito
Live

Udinese-Inter 0-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: iniziato il secondo tempo, decide Lautaro

La diretta live di Udinese-Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
17 Gennaio 2026 14:00
Ultimo agg. 16:08
0 CONDIVISIONI
Immagine

La diretta live della partita Udinese-Inter per la 21a giornata di Serie A. Chivu opta per il tandem d'attacco formato da Lautaro Martinez e Pio Esposito. Zaniolo out tra i friulani. Nerazzurri in vantaggio 1-0 (gol di Lautaro), si gioca il secondo tempo. Diretta TV e streaming su DAZN.

16:07

Si riprende dopo l'intervallo, Udinese-Inter 0-1

È iniziato il secondo tempo di Udinese-Inter, coi nerazzurri in vantaggio 1-0.

A cura di Paolo Fiorenza
15:52

Finito il primo tempo a Udine, Inter in vantaggio 1-0

È finito il primo tempo di Udinese-Inter: nerazzurri in vantaggio 1-0 grazie alla rete messa a segno al 20′ da capitan Lautaro Martinez. Friulani pericolosi solo in una circostanza dalle parti di Sommer.

A cura di Paolo Fiorenza
15:36

Monologo dell'Inter in casa dell'Udinese: nerazzurri padroni del campo

L'Inter conduce meritatamente a Udine nel primo anticipo del sabato di Serie A: l'1-0 segnato da Lautaro è legittimato dall'atteggiamento della squadra allenata da Chivu, finora padrona del campo.

A cura di Paolo Fiorenza
15:24

Inter in vantaggio: azione personale di Lautaro, 0-1 a Udine

L'Inter è passata in vantaggio a Udine grazie a un gol segnato da Lautaro Martinez: tocco d'esterno nell'angolino dopo un'azione personale.

A cura di Paolo Fiorenza
15:08

Inter partita a tutta: Dimarco a volo fuori

L'Inter è partita a razzo a Udine: cross dalla destra e tiro a volo mancino di Dimarco che finisce fuori sul secondo palo.

A cura di Paolo Fiorenza
15:06

Lautaro subito pericoloso in avvio: para Okoye

Inter subito pericolosa con Lautaro, che fa tutto bene liberandosi in area: il destro è parato da Okoye.

A cura di Paolo Fiorenza
15:00

Udinese-Inter in diretta, inizia la partita

Udinese-Inter in diretta, è iniziata la partita al Bluenergy Stadium.

A cura di Fabrizio Rinelli
14:45

Come arriva l'Udinese a questa partita

Dall'altra parte l'Udinese invece si affaccia a questa partita dopo aver pareggiato 2-2 contro il Pisa. I friulani vogliono riprendere la marcia dopo l'ultimo successo ottenuto il 7 gennaio scorso in casa del Torino. Il tecnico dell'Udinese non avrà a propria disposizione Zaniolo che oltre alla squalifica è stato operato e dovrà star fermo per alcune settimane. Runjaic dovrebbe affidarsi a Davis in attacco.

A cura di Fabrizio Rinelli
14:30

Come arriva l'Inter a questa partita

L'Inter a questa sfida dopo aver battuto in settimane, nel recupero di campionato, il Lecce 1-0 al Meazza grazie a un gol di Pio Esposito nel secondo tempo. Una vittoria che ha consentito ai nerazzurri di portarsi a +6 punti sul Napoli e a +3 sul Milan secondo. Chivu potrebbe optare per un turnover o magari dare meno minutaggio a qualche titolarissimo e consentire a Bonny e Pio Esposito di giocare maggiormente a Udinese visto l'impegno di martedì contro l'Arsenal in Champions.

A cura di Fabrizio Rinelli
14:16

Udinese-Inter, le formazioni ufficiali

Udinese con il tandem formato da Atta e Davis, ma senza Zaniolo. Nell'Inter poco turnover con Esposito scelto come partner d'attacco per Lautaro Martinez:

UDINESE (4-4-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet, Zanoli; Ekkelenkamp, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Atta, Davis.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielisnki, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Esposito.

A cura di Marco Beltrami
14:00

Dove vedere Udinese-Inter di Serie A in TV e streaming

Udinese-Inter sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Tutti gli abbonati potranno collegarsi all'app scaricabile su smart tv e collegarsi alla finestra dedicata all'evento. La partita sarà inoltre disponibile anche per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a ‘Zona DAZN' sintonizzandosi al canale numero 214 del satellite. La telecronaca della partita sarà affidata ad Andrea Marinozzi con il commento tecnico di Andrea Stramaccioni.

La partita sarà inoltre disponibile anche in diretta streaming e sempre sull'app di DAZN. In questo caso gli abbonati potranno accedere all'evento tramite app disponibile su dispositivi mobili come smartphone e tablet oppure collegandosi direttamente da pc al sito di DAZN e accadere attraverso le proprie credenziali.

A cura di Fabrizio Rinelli
Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Inter
Serie A
Udinese
0 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views