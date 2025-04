Udinese-Bologna LIVE, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024/2025

18:01 Il Bologna ha vinto solo una delle ultime otto trasferte contro l’Udinese in Serie A (2N, 5P), senza mai tenere la porta inviolata nel parziale; i friulani non hanno mai segnato per nove gare interne di fila contro i rossoblù nella competizione.

L’Udinese ha vinto solo una delle ultime 10 sfide contro il Bologna in Serie A, pareggiandone ben sette (2P); in questo parziale, entrambe le squadre sono andate a segno nove volte (13 gol per i friulani, 14 per i felsinei).

Le scelte di Italiano: ancora Dallinga titolare, panchina per Castro. A supporto ecco Orsolini, Odgaard e Dominguez, out Ndoye per infortunio. Terzino destro gioca Calabria.

Le scelte di Runjaic: out Thauvin e Lucca, non gioca neanche Bravo che va in panchina. C'è Ekkelenkamp infatti a supporto di Davis, con Kabasele inserito per infoltire la linea difensiva. Inoltre, gioca Payero e non Lovric.

Panchina Bologna: Bagnolini, Ravaglia, Erlic, Moro, Castro, El Azzouzi, Pobega, Ferguson, Lykogiannis, Cambiaghi, De Silvestri, Fabbian.

Panchina Udinese: Sava, Padelli, Zarraga, Sanchez, Lovric, Palma, Pafundi, Bravo, Giannetti, Zemura, Modesto, Pizarro.

Formazione BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumi, Miranda; Aebischer, Freuler; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Dallinga.

Formazione UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Payero, Kamara; Ekkelenkamp; Davis.

L'Udinese arriva dalla con il Torino per 2-0, mentre il Bologna è reduce dalla vittoria per 1-0 sull'Inter.