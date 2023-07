Tour de France 2023, oggi la 20a tappa Belfort – Le Markstein: percorso, orari TV e dove vederla in live streaming

Oggi sabato 22 luglio si corre la 20a e penultima tappa del Tour de France 2023, la Belfort- Le Markstein, una frazione cortissima di solo 133 chilometri ma ancora una volta decisiva con ben 6 GPM da affrontare. Vingegaard riparte dalla maglia gialla, diretta in chiaro su Rai 2 e su RaiPlay per vedere la corsa in TV e in diretta streaming.

Dunque, tutto si deciderà ancora una volta in salita con Vingegaard che dovrà gestire un vantaggio abissale in classifica generale, di oltre 7 minuti su un Pogacar che dovrà fare il diavolo a 4 per sperare di mettere in crisi il danese. Dietro, battaglia aperta per il podio e non si deve dimenticare la sfida che vede Giulio Ciccone protagonista: è sua la maglia a pois, da difendere fino a Parigi.

La tappa di oggi del Tour de France: percorso e altimetria della Belfort- Le Markstein

133 chilometri, 6 GPM che saranno decisivi per le varie classifiche, in primis quella generale per la maglia gialla e poi per quella a pois, della classifica scalatori. In palio dunque c'è il Tour nell'ultima frazione di montagna prima dell'assolo di Parigi di domenica pomeriggio. Titoli di coda che vedranno scalare tre 2a categoria e 2 1a categoria con un finale decisamente complicato.

A che ora parte il Tour de France oggi: la cronotabella della tappa Belfort- Le Markstein

Anche se è tra le tappe più brevi, con le tante salite da affrontare, il via al chilometro zero è il solito: 13:30, per un arrivo che si preannuncia a ridosso delle 17:00. Si inizia subito forte con 2 seconda categoria, intervallati dal traguardo intermedio di Fresse-sur-Moselle. Poi ancora saliscendi importanti con la parte finale più complicata rispetto all'inizio: si scalano due 1a categoria nei 35 km finali, quelli decisivi.

Chi sono i favoriti di oggi

Difficile pensare che la Lidl-Trek di Giulio Ciccone possa permettersi pericolose fughe di giornata, dunque si proverà il controllo per gestire la leadership a difesa della maglia a pois. Pogacar avrà l'obbligo di partire all'attacco se le gambe lo permetteranno mentre Vingegaard potrà attendere l'eventuale stoccata decisiva nel finale.

Dove vedere il Tour de France in TV in chiaro e streaming sulla Rai

Come da tradizione la copertura televisiva sarà imponente per la Regina delle corse a tappe di ciclismo e ci saranno diverse opzioni anche per gli spettatori italiani. Diretta TV in chiaro prevista su Rai Sport HD e Rai2, mentre per gli abbonati l'appuntamento è su Eurosport 1. Il live streaming sarà invece affidato a RaiPlay in modalità gratuita, mentre a pagamento si potrà seguire la corsa su Eurosport.it, Discovery+, NowTV, DAZN o utilizzando l'app SkyGo.

