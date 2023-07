Pogacar vince la 20a tappa del Tour de France: Ciccone è maglia a pois, la classifica aggiornata Tadej Pogacar vince la 20a tappa del Tour de France. Giulio Ciccone si aggiudica la maglia a pois 31 anni dopo Chiappucci. Vingegaard pronto per il trionfo sugli Champs Élysées per la seconda vittoria alla Grande Boucle.

A cura di Vito Lamorte

Tadej Pogacar vince la 20a tappa del Tour de France 2023 con uno spunto favoloso sul traguardo e piazzandosi davanti a Gall. Jonas Vingegaard, che ha chiuso al terzo posto, è sempre maglia gialla e il danese domani verrà accompagnato alla sua vittoria numero 2 della Grande Boucle.

I due fenomeni, che si sono dati battaglia per la vittoria finale, ci hanno regalato un altro duello nell'ultima ‘vera' tappa: in questo caso l’ha spuntata Pogacar, ma Vingegaard gestito la gara al meglio e così il danese si gode il secondo trionfo consecutivo dopo tre settimane davvero incredibili.

Prova esaltante anche per Gall e i due fratelli Yates, con questi ultimi che si sono giocati il podio fino alla fine. Thibaut Pinot si è illuso conducendo la corsa per diverso tempo ma ad una decima di km dal traguardo è stato ripreso dal trio che ha chiuso davanti a tutti.

Giornata stupenda per il ciclismo italiano, con Giulio Ciccone che si è aggiudicato la maglia a pois: con il primo posto nei 4 gran premi della montagna della penultima tappa, il 28enne abruzzese della Lidl-Trek si è assicurato aritmeticamente la vittoria della classifica degli scalatori. Era dal 1992 che un italiano non riusciva in questa impresa: l'ultimo fu Claudio Chiappucci.

L’ordine di arrivo della 20a tappa del Tour de France

1 POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 3:27:18

2 GALL Felix AG2R Citroën Team 0:00

3 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 0:00

4 YATES Simon Team Jayco AlUla 0:00

5 YATES Adam UAE Team Emirates 0:07

6 BARGUIL Warren Team Arkéa Samsic 0:33

7 PINOT Thibaut Groupama – FDJ 0:33

8 BILBAO Pello Bahrain – Victorious 0:33

9 JOHANNESSEN Tobias Halland Uno-X Pro Cycling Team 0:50

10 MAJKA Rafał UAE Team Emirates 0:50

La classifica aggiornata: Vingegaard vince il Tour 2023

1 – VINGEGAARD Jonas TJV 79:16:38

2 – POGAČAR Tadej UAD 7:29 ▲0:06

3 – YATES Adam UAD 10:56 ▼0:11

4 – YATES Simon JAY 12:23 ▼0:04

5 – RODRÍGUEZ Carlos IGD 12:57 ▼0:56

6 – BILBAO Pello TBV 13:27 ▼0:37

7 – HINDLEY Jai BOH 14:44 ▼0:54

8 – GALL Felix ACT 16:09 ▲0:02

9 – GAUDU David GFC 23:08 ▼5:11

10 – MARTIN Guillaume COF 26:30 ▼3:37