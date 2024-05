MotoGP oggi, orari TV GP Francia su TV8 e Sky: dove vederlo in diretta e streaming, Martin in pole

Dopo la vittoria di Bagnaia in Spagna, la MotoGP oggi in pista per il GP Francia a Le Mans: la diretta LIVE della gara alle 14:00. Martin in pole accompagnato in prima fila da Bagnaia e Vinales. Il campione del mondo in carica cade durante le Q2 ma mantiene la sua posizione in griglia di partenza. Diretta TV e streaming su Sky e in in chiaro su TV8. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi.

08:00 La sfortunata caduta di Bagnaia durante le qualifiche a Le Mans: "Mi hanno fatto arrabbiare" Durante le qualifiche del Gp di Francia c'è stato un momento in cui Pecco Bagnaia è caduto. Il campione del mondo in carica ha preso una caduta che poteva rivelarsi pericolosa: la sua moto infatti a iniziato a prendere fuoco ma nessuno degli steward è corso in suo aiuto con l'estintore. Le telecamere infatti hanno ripreso l'italiano che, una volta rialzatosi da terra, è corso a prendere l'estintore per spegnere le fiamme prima che divampasse un incendio. “Mi hanno fatto arrabbiare, nessuno aveva l’estintore e penso che invece sia una roba normale averlo – ha detto Bagnaia –Nessuno aveva l’estintore e penso che invece sia una roba normale averlo. Ho dovuto fare una corsa, andare a prenderlo e tornare. Meglio così altrimenti avrebbe preso fuoco tutto". A cura di Fabrizio Rinelli 07:30 I tempi delle qualifiche: i verdetti per la prima pole della MotoGP 2024 I tempi dopo le qualifiche della giornata di sabato: J. Martin 1:29.919 Ducati F. Bagnaia 1:30.111 Ducati M. Viñales 1:30.313 Aprilia F. Di Giannantonio 1:30.436 Ducati M. Bezzecchi 1:30.553 Ducati A. Espargaró 1:30.572 Aprilia P. Acosta 1:30.650 KTM F. Quartararo 1:30.686 Yamaha F. Morbidelli 1:30.782 Ducati E. Bastianini 1:30.786 Ducati J. Miller 1:31.007 KTM M. Oliveira 1:31.075 Aprilia M. Marquez 1:30.586 Ducati R. Fernandez 1:30.676 Aprilia J. Zarco 1:30.891 Honda A. Rins 1:31.067 Yamaha A. Marquez 1:31.148 Ducati J. Mir 1:31.186 Honda T. Nakagami 1:31.274 Honda A. Fernandez 1:31.473 KTM L. Marini 1:31.837 Honda B. Binder s.t. KTM A cura di Fabrizio Rinelli 07:00 Le caratteristiche del circuito di Le Mans per il GP di oggi Il celebre tracciato francese di Le Mans è una pista molto tecnica che mette a dura prova freni che spesso viene resa particolarmente difficile anche per le condizioni meteo. La pista, intitolata a Ettore Bugatti, fondatore della storica casa automobilistica, è lunga 4.190 metri ed è composta da tre settori. Per la gara della MotoGP di domenica sono previsti 27 giri. In pista i piloti dovranno affrontare ben quattordici curve di cui nove a destra e cinque a sinistra. Dopo una lunga serie di tornanti arriva poi il tratto finale che alterna accelerazioni e staccate fino alla lenta ultima curva finale. Due i rettilinei, il più lungo, quello davanti ai box da 674 metri e il secondo, più corto tra la curva 8 e la curva 9 con quest'ultima che è anche la curva più complicata. A cura di Fabrizio Rinelli 06:30 MotoGP, la griglia di partenza: Martin in pole Dopo le qualifiche di ieri la griglia di partenza del MotoGp Francia, in programma oggi alle 14 vede Martin partire in pole. Lo spagnolo è accompagnato in prima fila da Bagnaia e Vinales. Mentre in seconda fila ci sono Di Giannantonio, Bezzecchi ed Espargarò. Bastianini decimo, partirà dalla quarta fila, mentre Marquez è defilato in quinta fila al tredicesimo posto. A cura di Fabrizio Rinelli 06:00 MotoGP, oggi il GP Francia a Le Mans: orari TV8 e Sky e dove vederlo in TV e streaming Il Gp Francia a Le Mans di MotoGP sarà trasmesso in diretta tv su Sky. Alle 11 il via della Moto3 e alle 12:15 la Moto2, mentre alle 14 semaforo verde per la MotoGP. Tutto da seguire, per coloro i quali hanno sottoscritto un abbonamento con la tv satellitare, sui canali su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Come di consueto, il racconto è affidato a Guido Meda e Mauro Sanchini. A cura di Fabrizio Rinelli