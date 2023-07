Tour de France 2023, oggi la 17a tappa Mont Blanc-Courchevel: percorso, orari TV e dove vederla in live streaming

La 17a tappa del Tour de France oggi mercoledì 19 luglio da Mont-Blanc a Courchevel: frazione alpina di 165,7 km con ben 4 GPM da scalare, due di prima categoria e 1 Hors Categorie. Diretta su Rai2 in chiaro in TV, su RaiPlay in streaming. Si riparte dalla vittoria schiacciante di Vinegaard – ancora in maglia gialla – nella crono di ieri con il danese che ha chiuso con un vantaggio di un minuto e mezzo sul rivale Pogacar.

Penultima occasione per stabilire chi sia il più forte in questa edizione del Tour de France che vede un infinito testa a testa tra Vingegaard e Pogacar. Occasione per qualche fuga di giornata fuori classifica e occhio a Giulio Ciccone in gara per la maglia a pois.

La tappa di oggi del Tour de France: percorso e altimetria della Mont Blanc-Courchevel

Due prima categoria e un Hors Categorie, in mezzo un 2a categoria: questi i 166 chilometri di giornata su e giù per le Alpi. Si inizia col Col des Saisies che aprirà le danze da subito per poi scalare un altro 1a categoria scollinando sul Cormed de Roselen a quota 1.968. Due salite che caratterizzano la prima parte del tracciato con pendenze che variano dal 5 al 7%. Poi la seconda parte di gara ancora più dura: il cote de Longefoy (2a categoria) fa da antipasto alla portata principale: l'Hors Categorie del Col de La Loze. Qui una ascesa da 28 km intervallata da un breve tratto di respiro con una media al 9% dove si deciderà tutto.

A che ora parte il Tour de France oggi: la cronotabella della tappa Mont Blanc-Courchevel

Si parte alle 12:20 molto presto rispetto al solito perché la tappa non lunga è impegnativa e difficoltosa. Si scatta sui pedali a quota 988 metri e poi si resta sempre in quota. A Baeufort a 75 km dopo il via il traguardo volante, poi spazio unicamente agli scalatori. Attenzione ai punti sui GPM di giornata e agli abbuoni in un arrivo che sarà in discesa: scollinando il col de La Loze ci saranno 6 mila metri in picchiata per il 2° arrivo in discesa al Tour.

Chi sono i favoriti di oggi

Vingegaard e Pogacar si sfideranno per la maglia gialla, rodriguez, Hindley e Yates per il podio. Poi occhio a Giulio Ciccone che deve provare a prendersi la maglia a pois trovando punti importanti lungo il percorso.

Dove vedere il Tour de France in TV in chiaro e streaming sulla Rai

Come da tradizione la copertura televisiva sarà imponente per la Regina delle corse a tappe di ciclismo e ci saranno diverse opzioni anche per gli spettatori italiani. Diretta TV in chiaro prevista su Rai Sport HD e Rai2, mentre per gli abbonati l'appuntamento è su Eurosport 1. Il live streaming sarà invece affidato a RaiPlay in modalità gratuita, mentre a pagamento si potrà seguire la corsa su Eurosport.it, Discovery+, NowTV, DAZN o utilizzando l'app SkyGo.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tour de France 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0