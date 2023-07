Gall vince la 17 tappa: crollo Pogacar, Vingegaard chiude i conti al Tour. La classifica aggiornata Oggi, a Courchevel, si è conclusa la 17a tappa del Tour de France con la vittoria di Felix Gall. Ma la cosa più importante è che Vingegaard mette la parola fine per la vittoria di Parigi: crollo Pogacar, che chiude con oltre 7 minuti di ritardo dal primo e ha in classifica generale quasi 8 minuti da Vingegaard.

A cura di Alessio Pediglieri

Felix Gall vince la tappa regina ma ciò che ha scritto la 17a tappa è che Jonas Vingegaard ha chiuso il discorso Tour con Pogacar. Lo sloveno è entrato in crisi sull'ultima salita pagando tantissimo e perdendo contatto sia in frazione sia in classifica generale. Adesso Vingegaard ha un vantaggio in classifica generale enorme: circa 8 minuti su Tadej Pogacar.

Per tutto il percorso di tappa c'è stato un Giulio Ciccone letteralmente indiavolato. Fino all'ultima erta del Col de la Loze l'italiano della Lidl-Trek ha vinto tutti i GPM di giornata, cumulando punti su punti per la classifica generale della maglia a pois. Un vero e proprio tour de force con Ciccone che ha alimentato quando ha potuto la fuga con il plotone che ha sempre mantenuto una distanza di sicurezza tra un minuto e i due di ritardo. Tanto è bastato per prendersi visibilità e saldare il primo posto.

Dietro a Ciccone e ai 35 di giornata che hanno creato la fuga principale nulla è accaduto tra i più attesi protagonisti di giornata tranne per la parentesi che ha coinvolto Pogacar che ha subito una fastidiosa caduta in un momento anonimo di tappa, per una distrazione: toccata della ruota della bici di chi lo precedeva e ginocchio sanguinante. Poi la quiete, prima della tempesta sul Col de la Loze per il mitico traguardo di Courchevel, la cima più alta di questa edizione della Grande Boucle.

Sulla salita finale, Ciccone desiste e si sfila e salgono alla ribalta i migliori: a 8 chilometri dalla vetta però Pogacar crolla e si stacca. Una crisi profonda in cui paga diversi minuti da un Vingegaard che a 4 dalla vetta apre il gas e va alla caccia della vittoria di tappa e della chiusura definitiva del discorso Tour con 4 tappe d'anticipo. Non arriverà la vittoria di giornata ma l'impresa c'è perché Pogacar arriva lontanissimo al traguardo, mettendo le mani sulla maglia gialla di Parigi. Bravissimo Felix Gall che vince la tappa davanti a Simon Yates.

L’ordine di arrivo della 17a tappa del Tour de France

GALL Felix AG2R Citroën Team 4:49:08 YATES Simon Team Jayco AlUla 0:34 BILBAO Pello Bahrain – Victorious 1:38 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 1:52 GAUDU David Groupama – FDJ 2:07 JOHANNESSEN Tobias Halland Uno-X Pro Cycling Team 2:39 HARPER Chris Team Jayco AlUla 2:50 MAJKA Rafał UAE Team Emirates 3:43 YATES Adam UAE Team Emirates 3:43 KELDERMAN Wilco Jumbo-Visma 3:49

La classifica aggiornata: Vingegaard in maglia gialla