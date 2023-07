Tour de France 2023, oggi la 15a tappa Les Gets – Saint-Gervais Mont Blanc: percorso, orari TV e dove vederla in live streaming

Oggi, domenica 16 luglio c'è l'ultima tappa della seconda settimana del Tour de France 2023, la Les Gets Les Portes du Soleil – Saint-Gervais Mont-Blanc con i suoi 179 chilometri di montagna pura e un arrivo tremendo in quota. La diretta in chiaro è sempre sulla Rai (Rai2 in TV, RaiPlay per lo streaming).

Dopo le schioppettate sul Col de Joux Plane dove Pogacar ha provato a staccare Vingegaard ma è stato bloccato incredibilmente da una moto, la classifica generale nelle primissime posizioni non è cambiata con il capitano della Jumbo-Visma che è rimasto in maglia gialla da difendere sulle alture di giornata.

La tappa di oggi del Tour de France: percorso e altimetria della Les Gets – Saint-Gervais Mont Blanc

Saranno 179 chilometri in cui non ci sarà respiro né tempo di pensare. Dopo 30km si inizia a salire, con cinque GPM in programma, 3 di prima categoria, uno di seconda e uno di terza. C'è spazio per le fughe ma soprattutto terreno adatto per i migliori nel darsi battaglia prima del giorno di riposo. Devastante la breve erta del Col des Amerands, un 2a categoria che però vede punte al 12% a soli 8 chilometri dall'arrivo.

A che ora parte il Tour de France oggi: la cronotabella della tappa Les Gets – Saint-Gervais Mont Blanc

Una tappa lunga al di là dei chilometri da percorrere e che vede il via dal chilometro zero alle 13:05 e che vede l'arrivo attorno alle 18:00 con una media di marcia molto bassa per le costanti salite presenti sul tracciato. Ci sarà spazio anche per l'arrivo classico intermedio al chilometro 72 a Bluffy, poi spazio agli scalatori con il picco di giornata che toccherà i 1487 metri d'altitudine con il Col des Aravis nella parte finale di tappa.

Chi sono i favoriti di oggi

Occhio alla figa bidone che si proverà ad innescare soprattutto nella prima parte di giornata. La tappa garantisce terreno fertile per tutti coloro che vorranno cimentarsi sulle Alpi e magari sono fuori classifica come Guido Ciccone. Poi occhi tutti per il duo Vingegaard-Pogacar che sicuramente rilanceranno la sfida.

Dove vedere il Tour de France in TV in chiaro e streaming sulla Rai

Come da tradizione la copertura televisiva sarà imponente per la Regina delle corse a tappe di ciclismo e ci saranno diverse opzioni anche per gli spettatori italiani. Diretta TV in chiaro prevista su Rai Sport HD e Rai2, mentre per gli abbonati l'appuntamento è su Eurosport 1. Il live streaming sarà invece affidato a RaiPlay in modalità gratuita, mentre a pagamento si potrà seguire la corsa su Eurosport.it, Discovery+, NowTV, DAZN o utilizzando l'app SkyGo.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tour de France 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0