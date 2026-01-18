Torino-Roma 0-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: altro gol di Malen, questa volta è buono

La diretta live della partita Torino-Roma per la 21ª giornata di Serie A. Nella Roma esordio del nuovo acquisto Malen. Torino con Adams in avanti. Le due squadre si sono affrontate pochi giorni fa in Coppa Italia, dove ha vinto sorprendentemente il Torino. Diretta TV su Sky e DAZN e in streaming su Sky Go, NOW e DAZN.
Roma in vantaggio! Ancora Malen, questa volta è buono
Malen segna ancora un gol, questa volta è buona la rete dell'olandese che si smarca al meglio in area di rigore ricevendo una palla perfetta da Dybala bravo a imbeccare il nuovo centravanti giallorosso capace col piattone di mettere la palla alle spalle di Paleari.
Annullato il gol di Malen, fuorigioco dell'attaccante
Annullato il gol di Malen, fuorigioco dell'attaccante. Sul tocco di Dybala il centravanti olandese era partito leggermente avanti rispetto alla linea difensiva del Toro.
Gol di Malen! Vantaggio giallorosso
La Roma passa in vantaggio grazie al gol di Malen. Pellegrini passa palla a Dybala che sponda per Malen. L'attaccante olandese si inserisce al meglio in area e mette la palla in rete.
Malen si gira bene e Paleari para la sua conclusione
Malen si gira bene e Paleari para la sua conclusione. L'attaccante è stato bravo a far scorrere palla in area di rigore per poi liberarsi con il destro e calciare in porta ma il portiere dei granata è stato bravissimo a respingere.
Pellegrini va vicino al gol: Malen dà il via all'azione in maniera perfetta
Grande azione della Roma. Malen si va a prendere palla a centrocampo e lancia Rensch sulla fascia. L'esterno a sua volta imbuca per Mancini che la mette a rimorchio sul dischetto: Pellegrini ci arriva benissimo ma mette a lato con un tiro debole.
Torino-Roma in diretta, inizia la partita
Ci siamo! Prende il via Torino-Roma.
Come arriva il Torino
La vittoria ottenuta all'Olimpico in Coppa Italia è eccezionale, il 3-2 alla Roma era inaspettato. L'andamento precedente però è stato ricco di alti e bassi. Un risultato positivo e un altro negativo.
Come arriva la Roma alla partita di oggi
La Roma non ha mai pareggiato in questa stagione né in campionato né nelle coppe. O si o no. Le ultime due di campionato sono state positive, vittorie contro Lecce e Sassuolo. Ma lo scorso martedì è arrivato il ko contro il Torino, proprio l'avversario odierno, in casa in Coppa Italia.
Torino-Roma, le formazioni ufficiali
Baroni schiera Ngonge e Adams in attacco mentre dovrà fare a meno di Zapata out per motivi familiari. Nella Roma torna Pellegrini subito titolare con Dybala alle spalle dell'unica punta Malen schierato immediatamente dal primo minuto.
TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Ismajli, Coco; Lazaro, Gineitis, Ilkhan, Vlasic, Aboukhlal; Ngonge, Adams. All. Baroni.
ROMA (3-4-2-1): Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini.
Dove vedere Torino-Roma di Serie A in TV e streaming
La partita tra Torino e Roma sarà la settima in ordine cronologico della 21ª giornata. L'incontro si potrà vedere in TV e in streaming sia su Sky che su DAZN. Streaming possibile con Sky Go, DAZN e NOW.