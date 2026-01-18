Serie A
Torino-Roma 0-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: altro gol di Malen, questa volta è buono

La diretta live di Torino-Roma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

18 Gennaio 2026 17:00
Ultimo agg. 18:35
La diretta live della partita Torino-Roma per la 21ª giornata di Serie A. Nella Roma esordio del nuovo acquisto Malen. Torino con Adams in avanti. Le due squadre si sono affrontate pochi giorni fa in Coppa Italia, dove ha vinto sorprendentemente il Torino. Diretta TV su Sky e DAZN e in streaming su Sky Go, NOW e DAZN.

18:33

Roma in vantaggio! Ancora Malen, questa volta è buono

Malen segna ancora un gol, questa volta è buona la rete dell'olandese che si smarca al meglio in area di rigore ricevendo una palla perfetta da Dybala bravo a imbeccare il nuovo centravanti giallorosso capace col piattone di mettere la palla alle spalle di Paleari.

A cura di Fabrizio Rinelli
18:31

Annullato il gol di Malen, fuorigioco dell'attaccante

Annullato il gol di Malen, fuorigioco dell'attaccante. Sul tocco di Dybala il centravanti olandese era partito leggermente avanti rispetto alla linea difensiva del Toro.

A cura di Fabrizio Rinelli
18:30

Gol di Malen! Vantaggio giallorosso

La Roma passa in vantaggio grazie al gol di Malen. Pellegrini passa palla a Dybala che sponda per Malen. L'attaccante olandese si inserisce al meglio in area e mette la palla in rete.

A cura di Fabrizio Rinelli
18:27

Malen si gira bene e Paleari para la sua conclusione

Malen si gira bene e Paleari para la sua conclusione. L'attaccante è stato bravo a far scorrere palla in area di rigore per poi liberarsi con il destro e calciare in porta ma il portiere dei granata è stato bravissimo a respingere.

A cura di Fabrizio Rinelli
18:17

Pellegrini va vicino al gol: Malen dà il via all'azione in maniera perfetta

Grande azione della Roma. Malen si va a prendere palla a centrocampo e lancia Rensch sulla fascia. L'esterno a sua volta imbuca per Mancini che la mette a rimorchio sul dischetto: Pellegrini ci arriva benissimo ma mette a lato con un tiro debole.

A cura di Fabrizio Rinelli
18:00

Torino-Roma in diretta, inizia la partita

Ci siamo! Prende il via Torino-Roma.

A cura di Alessio Morra
17:45

Come arriva il Torino

La vittoria ottenuta all'Olimpico in Coppa Italia è eccezionale, il 3-2 alla Roma era inaspettato. L'andamento precedente però è stato ricco di alti e bassi. Un risultato positivo e un altro negativo.

A cura di Alessio Morra
17:30

Come arriva la Roma alla partita di oggi

La Roma non ha mai pareggiato in questa stagione né in campionato né nelle coppe. O si o no. Le ultime due di campionato sono state positive, vittorie contro Lecce e Sassuolo. Ma lo scorso martedì è arrivato il ko contro il Torino, proprio l'avversario odierno, in casa in Coppa Italia.

A cura di Alessio Morra
17:15

Torino-Roma, le formazioni ufficiali

Baroni schiera Ngonge e Adams in attacco mentre dovrà fare a meno di Zapata out per motivi familiari. Nella Roma torna Pellegrini subito titolare con Dybala alle spalle dell'unica punta Malen schierato immediatamente dal primo minuto.

TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Ismajli, Coco; Lazaro, Gineitis, Ilkhan, Vlasic, Aboukhlal; Ngonge, Adams. All. Baroni.

ROMA (3-4-2-1): Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

A cura di Alessio Morra
17:00

Dove vedere Torino-Roma di Serie A in TV e streaming

La partita tra Torino e Roma sarà la settima in ordine cronologico della 21ª giornata. L'incontro si potrà vedere in TV e in streaming sia su Sky che su DAZN. Streaming possibile con Sky Go, DAZN e NOW.

A cura di Alessio Morra
