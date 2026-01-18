Torino-Roma 0-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: altro gol di Malen, questa volta è buono

La diretta live della partita Torino-Roma per la 21ª giornata di Serie A. Nella Roma esordio del nuovo acquisto Malen. Torino con Adams in avanti. Le due squadre si sono affrontate pochi giorni fa in Coppa Italia, dove ha vinto sorprendentemente il Torino. Diretta TV su Sky e DAZN e in streaming su Sky Go, NOW e DAZN.