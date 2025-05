Torino-Roma 0-2, il risultato della partita di Serie A 2024/2025: giallorossi in Europa League

La cronaca in diretta di Torino-Roma, in programma oggi alle ore 20:45 allo stadio Olimpico Grande Torino e in TV live su DAZN e DAZN 1. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli highlights del match dell'ultima giornata del campionato di Serie A 2024-2025.

0

22:44 FINISCE TORINO - ROMA! 0-2 il finale! A cura di Maurizio De Santis 90'+1' Tre i minuti di recupero. 90'+1' Sostituzione ROMA: esce Leandro Daniel Paredes, entra Tommaso Baldanzi. 90'+1' Sostituzione ROMA: esce Alexis Saelemaekers, entra Niccolò Pisilli. 90' Sostituzione ROMA: esce Matías Soulé, entra Mats Hummels. 87' PALO DI ADAMS! Conclusione della punta respinta dal legno, azione viziata peró da un fuorigioco iniziale. 86' Torino che sta ballando decisamente in difesa, soprattutto sulla sua destra dove la Roma affonda con facilitá. 85' ANNULLATO IL GOL A CRISTANTE! GOL! Torino - ROMA 0-3! Rete di Bryan Cristante. Rimorchio del mediano che mette sotto il sette un perfetto pallone di Angelino: azione annullata dal VAR per fuorigioco. 83' COLPO DI TESTA DI ANGELINO! Cross di Celik, si addormenta ancora Lazaro, il colpo di testa dello spagnolo é respinto da Milinkovic Savic. 82' Gabellini recupera subito e calcia di potenza, palla peró altissima. 81' Sostituzione TORINO: esce Eljif Elmasm, entra Tommaso Gabellini. 80' CRISTANTE! Cross di Angelino, colpo di testa del mediano, blocca Milinkovic Savic. 78' Colpo di testa ancora di Adams, attento Svilar. 77' OCCASIONE TORINO! Perciun con potenza dalla distanza, Svilar in due tempi. 75' AMMONITO Mehmet Zeki Çelik. Fallo su Vlasic, giallo al difensore della Roma. 74' Segna Locatelli e Juventus in vantaggio, Roma che ora esce dalla zona Champions. 73' A Venezia rigore per la Juventus, con il VAR al lavoro. 72' Sostituzione TORINO: esce Samuele Ricci, entra Karol Linetty. 72' Sostituzione TORINO: esce Adam Masina, entra Sebastian Walukiewicz. 72' Sostituzione ROMA: esce Eldor Shomurodov, entra Stephan El Shaarawy 71' ADAMS! Deviazione di testa sul secondo palo dello scozzese, attento Svilar! 69' Verona che torna avanti a Empoli, risultato importante per la zona retrocessione. 68' Cross di Biraghi, Angelino di testa serve il suo portiere Svilar. 66' TRAVERSA DI SOULE! Classica conclusione a giro dell'argentino, Milinkovic guarda il pallone che si stampa sulla parte alta della traversa. 64' Check del VAR per un intervento su Shomurodov al limite dell'area: alla fine si continua a giocare. 63' AMMONITO Guillermo Maripán. Gialllo per proteste per il centrale. 62' Cross basso di Elmas, Ndicka mette una pezza sul precedente errore di Celik. 61' Torino che dá minuti ai suoi giovanissimi, visto il risultato e la classifica amica. 59' Sostituzione TORINO: esce Ali Bina Dembélé, entra Sergiu Perciun. 59' Sostituzione TORINO: esce Cesare Casadei, entra Gvidas Gineitis. 58' Cross di Angelino, palla che supera Milinkovic Savic ma termina sopra la traversa. 57' ANCORA ROMA! Saelemaekers entra in area e calcia, palla respinta da Milinkovic Savic! 56' Gol del Venezia, 2-2 al Penzo: altro boato da tutto l'Olimpico. 54' Molto pigro nella diagonale Lazaro, che si é fatto sorprendere da Saelemaekers sul suo palo. 22:05 GOL! Torino - ROMA 0-2! Rete di Alexis Saelemaekers. Cross di Soulé, sul secondo palo arriva l'ex Bologna che svetta su Lazaro e insacca. A cura di Maurizio De Santis 53' Sponda di Adams per Vlasic, conclusione murata da Celik. 53' PAREDES! Suola e tiro del mediano, palla di poco a lato. 51' Conclusione di Masina dalla distanza, palla molto lontana dalla porta di Svilar. 50' Possesso palla del Torino, che non trova peró varchi. 48' Elmas con un pallone lungo per Vlasic, che non arriva per il cross. 47' Nessun cambio nell'intervallo, si riparte dagli stessi 22. 21:56 INIZIA IL SECONDO TEMPO! A cura di Maurizio De Santis 21:39 I giallorossi per alcuni minuti sono stati in zona Champions visto lo svantaggio della Juventus a Venezia, poi i bianconeri hanno trovato la doppia rete ed il vantaggio. 21:38 Roma che va negli spogliatoi in vantaggio per una rete, realizzata da Paredes su un rigore dato per il fallo di Dembele su Saelemaekers. 45'+3' FINISCE IL PRIMO TEMPO! Torino - Roma 0-1. 45'+2' Elmas prova a sfondare ma commette fallo su Paredes. 45'+1' Due i minuti di recupero. 45' Attenzione che la Lazio è sotto con il Lecce, Empoli che pareggia con il Verona. 43' Roma che spinge sulla destra, cross di Cristante che non trova compagni. 41' Celik molto attento su Adams, che aveva provato l'affondo sulla sua fascia. 39' VLASIC! Il trequartista si gira su Paredes e conclude: attento Svilar. 38' Proteste della Roma che volevano una rimessa laterale, Di Bello invece assegna il pallone al Toro. 35' SOULE! Conclusione a giro dal limite, palla di poco alta. 34' Lazaro e Dembele si stanno spesso scambiando la posizione, con il primo che si abbassa spesso quando il secondo si alza al limite dell'area. 32' Nel frattempo la Juventus ha trovato il secondo gol, 1-2 in casa del Venezia. 30' Cross di Lazaro, facile la presa per Svilar: Torino che spinge ma fatica nel creare occasioni. 28' Dembele con un sombrero su Celik e conclusione al volo: palla deviata dal difensore turco in angolo. 27' Cross dalla trequarti di Biraghi, deviazione dio Vlasic che Svilar blocca facilmente. 26' Elmas prova la azione personale, lo chiude Cristante al limite. 24' KONE! Conclusione di prima intenzione della mezzala dopo l'assist di Soulé, palla deviata in angolo. 23' Gran uscita di pugno di Svilar sul corner di Biraghi, palla allontanata. 22' Conclusione di Ricci deviata in angolo: ottima la reazione del Torino dopo il gol. 21' Punizione di Biraghi, Maripan anticipato da Mancini. 20' Roma che passa in vantaggio e supera in classifica la Juventus, trovandosi ora quarta e in zona Champions. 21:08 GOL! Torino - ROMA 0-1 Rete su Rigore di Leandro Paredes. Conclusione ad incrociare dell'argentino, Milinkovic Savic intuisce ma non ci puó arrivare. A cura di Maurizio De Santis 18' Convalidato il rigore, Paredes già sul dischetto. 17' Proteste per il Torino, si aspetta il check del VAR. 15' CALCIO DI RIGORE PER LA ROMA! Dembele irruento su Saelemaekers che lo aveva puntato in area: Di Bello non ha dubbi. 14' Salida lavolpiana per Ranieri, con Paredes tra i due centrali e i terzini molto alti. 13' ADAMS! Palla persa sanguinosa di Paredes, Ricci trova in area la punta, che si gira e tira: palla a lato. 12' Cross di Celik, ottimo in uscita bassa Milinkovic Savic. 10' Soulé si accentra e tira, palla a lato. Roma che sta spingendo con continuitá. 9' Altra conclusione di Paredes, altro pallone alto. 8' Annullato un gol alla Juventus: si gioca su questo campo, ma ovviamente l'attenzione è anche per il risultato dei bianconeri. 7' PAREDES! Shomurodov scarica per l'argentino che calcia di potenza: palla di poco alta. 5' Gran chiusura di Dembelé su un Saelemaekers che sta giocando molto avanzato, in linea con Shomurodov. 4' Torino che vuole comunque giocarsi la partita, granata che stanno tenendo il baricentro molto alto. 3' Gol del Venezia sulla Juventus, festeggiano entrambe le tifoserie. 2' PALO DELLA ROMA! Lancio per Shomurodov che, da posizione defilata, colpisce il palo esterno. 2' Torino con la classica maglia granata, Roma in divisa bianca con pantalone rosso. 1' Partenza in ritardo per aspettare la contemporaneitá in tutti i campi: finalmente si gioca. 20:50 INIZIA TORINO - ROMA! Primo pallone per i giallorossi. A cura di Maurizio De Santis 20:47 Minuto di silenzio per Nino Benvenuti, tutto pronto per l'inizio della partita. Dirige il match l'arbitro Di Bello. Partita che verrà ricordata anche per l'addio al calcio di Ranieri, che dovrebbe chiudere la carriera dopo questo match. Partita fondamentale per la Roma, che deve vincere sperando in un passo falso della Juventus: Torino invece tranquillo in undicesimo posto. Ranieri opta per la coppia Soulé - Shomurodov in attacco, panchina per Dovbyk e Dybala. A centrocampo Cristante e Konè da cerniera, Paredes in regia. Celik schierato sul cetrodestra della difesa. Vanoli schiara un Toro offensivo con Casadei schierato al fianco di Ricci, Vlasic sulla trequarti, Lazaro e Elmas sulle fasce. Adams da prima punta. La formazione della ROMA: (3-5-2), Svilar - Celik, Mancini, Ndicka - Saelemaekers, Cristante, Koné, Paredes, Angelino - Soulé, Shomurodov. La formazione del TORINO: (4-2-3-1), Milinkovic-Savic - Dembele, Maripan, Masina, Biraghi - Casadei, Ricci - Lazaro, Vlasic, Elmas - Adams. 20:45 Si chiude il campionato del Torino con la sfida contro la Roma: allo Stadio Olimpico Grande Torino i granata vogliono onorare la stagione contro i giallorossi che sono alla ricerca di punti Champions.