Sorteggi Champions League, gli ottavi in diretta LIVE: Inter con Feyenoord o PSV

Oggi è il giorno del sorteggio degli ottavi di Champions League. Comincerà alle ore 12 a Nyon e sarà visibile in diversi modi. Gli abbonati Sky potranno seguirlo su SkySport e sarà trasmesso in diretta anche su Prime Video. Inoltre sarà possibile seguire il sorteggio di Champions anche in chiaro su TV8. Per chi preferisce lo streaming invece c'è a disposizione la diretta su Sky Go, NOW, tv8.it e sul sito ufficiale della Uefa.