Sinner-Zverev alle ATP Finals, la diretta: Jannik se vince è già in semifinale a Torino

Sinner torna in campo alle ATP Finals contro Zverev. Jannik, campione in carica e numero 2 ATP, sfida il numero 3 del mondo, la cronaca della partita di tennis e gli aggiornamenti live.

12 Novembre 2025 19:15
Ultimo agg. 20:30
Immagine

Per il terzo torneo consecutivo si affrontano Jannik Sinner e Alexander Zverev, stasera in campo dalle ore 20:30 a Torino per la partita valida per la seconda giornata del Girone Borg delle ATP Finals 2025. Vincendo Sinner potrebbe qualificarsi già per le semifinali. I precedenti sono 9, L'italiano è avanti 5-4. Diretta TV su Sky, canali 201 e 203, e in chiaro su Rai 2. Sinner-Zverev è una partita top, si sfidano il numero 2 e il numero 3. Venerdì Jannik tornerà in campo e lo farà con Shelton.

20:30

Ben Shelton sarà il prossimo avversario di Sinner: quando si gioca

L'americano Shelton sarà l'ultimo avversario nel girone di Sinner, che ha vinto 7 degli 8 precedenti. Jannik dopo aver perso il primo head to head ha vinto 17 set consecutivi.

A cura di Alessio Morra
20:15

Come funziona il round robin e chi si qualifica

Le ATP Finals non sono un torneo come tutti gli altri. Si giocano due gironi, gironi all'italiana, definiti round robin in inglese. I primi due di ogni raggruppamento passano alle semifinali, che li vedono incrociarsi tra loro. Quindi il primo del girone di Sinner sfiderà sabato in semifinale il secondo del girone di Alcaraz e viceversa.

A cura di Alessio Morra
20:00

Sinner campione in carica a caccia del bis e del numero 1

Jannik Sinner ha giocato la finale a Torino nelle ultime due edizioni, l'ultima l'ha vinta. Ora va a caccia del bis e anche del primo posto nella classifica ATP, che però vede Alcaraz favorito.

A cura di Alessio Morra
19:45

Chi è Zverev, l'avversario di Sinner e i precedenti

Jannik Sinner e Alexander Zverev si sono affrontati in 9 occasioni, l'italiano è avanti 5-4. Sinner ha vinto le ultime quattro sfide, tre disputate nel 2025, due tra il 26 ottobre e l'1 novembre. Zverev è il numero 3 della classifica ATP ed ha vinto due volte le Finals, una volta nell'edizione di Londra e la prima di Torino.

A cura di Alessio Morra
19:30

Il programma di oggi alle Nitto Finals di Torino: i risultati

La partita di singolare disputatasi nel pomeriggio ha visto come protagonisti Ben Shelton e Felix Auger-Aliassime. Si è imposto il canadese con il punteggio di 4-6 7-6 7-5.

A cura di Alessio Morra
19:15

ATP Finals 2025, oggi Sinner-Zverev: dove vederlo in tv e streaming, diretta in chiaro sulla Rai

Jannik Sinner e Alexander Zverev scenderanno in campo stasera, l'incontro della 2ª giornata delle ATP Finals 2025 prenderà il via non prima delle 20:30. La partita può qualificare aritmeticamente per le semifinali Sinner, che ha vinto nelle ultime settimane due partite con il tedesco (una a Vienna, l'altra a Parigi). Diretta TV in chiaro su Rai2, telecronaca di Fiocchetti e Panatta, e su Sky, canali 201 e 203, con Pero e Bertolucci al commento. Streaming con Sky Go e NOW.

A cura di Alessio Morra
Jannik Sinner
Notizie
Tennis
Tennis
