Sinner-Zverev alle ATP Finals, la diretta: Jannik se vince è già in semifinale a Torino

Per il terzo torneo consecutivo si affrontano Jannik Sinner e Alexander Zverev, stasera in campo dalle ore 20:30 a Torino per la partita valida per la seconda giornata del Girone Borg delle ATP Finals 2025. Vincendo Sinner potrebbe qualificarsi già per le semifinali. I precedenti sono 9, L'italiano è avanti 5-4. Diretta TV su Sky, canali 201 e 203, e in chiaro su Rai 2. Sinner-Zverev è una partita top, si sfidano il numero 2 e il numero 3. Venerdì Jannik tornerà in campo e lo farà con Shelton.