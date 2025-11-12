Sinner-Zverev alle ATP Finals, la diretta: Jannik se vince è già in semifinale a Torino

Per il terzo torneo consecutivo si affrontano Jannik Sinner e Alexander Zverev, stasera in campo dalle ore 20:30 a Torino per la partita valida per la seconda giornata del Girone Borg delle ATP Finals 2025. Vincendo Sinner potrebbe qualificarsi già per le semifinali. I precedenti sono 9, L'italiano è avanti 5-4. Diretta TV su Sky, canali 201 e 203, e in chiaro su Rai 2. Sinner-Zverev è una partita top, si sfidano il numero 2 e il numero 3. Venerdì Jannik tornerà in campo e lo farà con Shelton.
Ben Shelton sarà il prossimo avversario di Sinner: quando si gioca
L'americano Shelton sarà l'ultimo avversario nel girone di Sinner, che ha vinto 7 degli 8 precedenti. Jannik dopo aver perso il primo head to head ha vinto 17 set consecutivi.
Come funziona il round robin e chi si qualifica
Le ATP Finals non sono un torneo come tutti gli altri. Si giocano due gironi, gironi all'italiana, definiti round robin in inglese. I primi due di ogni raggruppamento passano alle semifinali, che li vedono incrociarsi tra loro. Quindi il primo del girone di Sinner sfiderà sabato in semifinale il secondo del girone di Alcaraz e viceversa.
Sinner campione in carica a caccia del bis e del numero 1
Jannik Sinner ha giocato la finale a Torino nelle ultime due edizioni, l'ultima l'ha vinta. Ora va a caccia del bis e anche del primo posto nella classifica ATP, che però vede Alcaraz favorito.
Chi è Zverev, l'avversario di Sinner e i precedenti
Jannik Sinner e Alexander Zverev si sono affrontati in 9 occasioni, l'italiano è avanti 5-4. Sinner ha vinto le ultime quattro sfide, tre disputate nel 2025, due tra il 26 ottobre e l'1 novembre. Zverev è il numero 3 della classifica ATP ed ha vinto due volte le Finals, una volta nell'edizione di Londra e la prima di Torino.
Il programma di oggi alle Nitto Finals di Torino: i risultati
La partita di singolare disputatasi nel pomeriggio ha visto come protagonisti Ben Shelton e Felix Auger-Aliassime. Si è imposto il canadese con il punteggio di 4-6 7-6 7-5.
ATP Finals 2025, oggi Sinner-Zverev: dove vederlo in tv e streaming, diretta in chiaro sulla Rai
Jannik Sinner e Alexander Zverev scenderanno in campo stasera, l'incontro della 2ª giornata delle ATP Finals 2025 prenderà il via non prima delle 20:30. La partita può qualificare aritmeticamente per le semifinali Sinner, che ha vinto nelle ultime settimane due partite con il tedesco (una a Vienna, l'altra a Parigi). Diretta TV in chiaro su Rai2, telecronaca di Fiocchetti e Panatta, e su Sky, canali 201 e 203, con Pero e Bertolucci al commento. Streaming con Sky Go e NOW.