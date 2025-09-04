Sinner-Musetti in diretta agli US Open: il derby d’Italia mette in palio la semifinale con Auger-Aliassime

Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si sono incrociati due volte a livello ATP, con un bilancio favorevole al numero uno azzurro che conduce 2-0. I suoi successi sono arrivati ad Anversa nel 2021 e al Masters 1000 di Monte-Carlo nel 2023. Nello stesso anno era previsto anche un confronto a Barcellona, ma Sinner fu costretto al ritiro per problemi fisici. I due si erano già trovati di fronte in età molto giovane, nel 2019, durante le pre-qualificazioni degli Internazionali d’Italia: in quell’occasione Sinner ebbe la meglio in rimonta, imponendosi al terzo set.