Sinner-Musetti in diretta agli US Open: il derby d’Italia mette in palio la semifinale con Auger-Aliassime

Sinner-Musetti, match valido per i quarti di finale degli US Open è in programma questa notte non prima delle 2.30. In palio c’è un posto in semifinale, dove ad attendere ci sarà Felix Auger-Aliassime che ha battuto de Minaur. Sinner arriva dal netto successo contro Bublik, mentre Musetti ha superato senza difficoltà Munar. Nei precedenti sul circuito maggiore, entrambi vinti da Jannik, l’altoatesino ha sempre avuto la meglio. Diretta TV in chiaro su Supertennis e Sky, streaming su Supertennix, Sky GO, NOW.
I precedenti tra Sinner e Musetti
Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si sono incrociati due volte a livello ATP, con un bilancio favorevole al numero uno azzurro che conduce 2-0. I suoi successi sono arrivati ad Anversa nel 2021 e al Masters 1000 di Monte-Carlo nel 2023. Nello stesso anno era previsto anche un confronto a Barcellona, ma Sinner fu costretto al ritiro per problemi fisici. I due si erano già trovati di fronte in età molto giovane, nel 2019, durante le pre-qualificazioni degli Internazionali d’Italia: in quell’occasione Sinner ebbe la meglio in rimonta, imponendosi al terzo set.
A che ora gioca Sinner contro Musetti: l'orario
Sinner-Musetti, il derby tutto italiano dei quarti di finale agli US Open, si giocherà oggi, giovedì 4 settembre. L’inizio è previsto non prima delle ore 2:30, ma l’orario potrebbe subire ritardi a seconda della durata del match che lo precede. La sfida è infatti il secondo incontro in programma nella sessione serale dopo Muchova-Osaka.
Il momento di Lorenzo Musetti, avversario di Sinner
Lorenzo Musetti è già certo di salire al nono posto del ranking ATP. Con un successo contro Sinner salirebbe al settimo posto. In caso di vittoria del torneo invece per lui ci sarebbe un salto fino al quarto posto. Buone indicazioni per il carrarino sul cemento, dopo qualche flop di troppo nella marcia d’avvicinamento. Notevole la partita contro Munar, letteralmente dominato agli ottavi.
Dove vedere Sinner-Musetti in tv oggi agli US Open
Il match tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti agli US Open sarà trasmesso in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). La diretta andrà in onda anche su Sky Sport Uno (canale 201), disponibile per gli abbonati. In alternativa, sarà possibile seguire l’incontro in streaming tramite Sky Go, NOW e sulla piattaforma SuperTenniX (gratuita per i tesserati FITP e accessibile con abbonamento per gli altri), oltre che sul sito ufficiale di SuperTennis.