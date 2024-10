Sinner-Medvedev, la cronaca della partita all’ATP Shanghai: Jannik in semifinale con Alcaraz o Machac

Jannik Sinner e Daniil Medvedev si sfidano per la quattordicesima volta, questa volta in palio c'è un posto in semifinale. Chi vince tornerà in campo sabato per la semifinale, probabilmente con Alcaraz. L'incontro inizierà alle ore 9 e si potrà seguire in diretta TV solo su Sky, che lo manderà in onda sul canale 201 (Sky Sport Uno), e in streaming, sempre per abbonati, con Sky Go e NOW. Non c'è la diretta in chiara.