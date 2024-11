ATP Finals, Sinner-Fritz 6-4/6-4: Jannik schianta l’americano in due set e trionfa a Torino

Jannik Sinner ha vinto per la prima volta in carriera le ATP Finals, battendo nella finale di Torino l'americano Taylor Fritz in due set: 6-4/6-4 il punteggio del match, deciso da un break per set. Troppo forte Sinner per il pur bravo Fritz, che ha giocato il miglior tennis della propria carriera, ma non è bastato. Assistito anche dal servizio, Jannik ha dominato la partita, alzando il livello quando necessario. Il 23enne numero uno al mondo diventa così il primo italiano di sempre ad aver vinto le Finals.

0

19:38 Jannik Sinner vince le ATP Finals di Torino! Battuto in finale Taylor Fritz 6-4/6-4 Trionfo di Jannik Sinner alle ATP Finals di Torino: il 23enne campione azzurro ha battuto in due set 6-4/6-4 Taylor Fritz. Sinner ha tenuto un livello di gioco altissimo, prendendosi il suo primo titolo delle Finali in carriera. Hanno deciso la partita un break per set: Fritz, pur giocando al suo massimo, non ha mai dato l'impressione di poter rovesciare le sorti dell'incontro: di fronte aveva un Sinner stellare. A cura di Paolo Fiorenza 19:31 Sinner ad un game dalla vittoria delle ATP Finals: 5-3 nel secondo set su Fritz Jannik Sinner vede da molto vicino il suo primo titolo alle ATP Finals: il 23enne campione azzurro ha tenuto il servizio all'ottavo game del secondo set ed ora conduce 5-3 su Taylor Fritz dopo aver vinto il primo 6-4. Prova di forza e sicurezza impressionanti del numero uno al mondo, che non ha lasciato possibilità di rientro finora all'americano. A cura di Paolo Fiorenza 19:24 Sinner tiene il servizio ed 4-2, è sempre più vicino al titolo delle Finals Jannik Sinner ha tenuto la battuta dopo aver breakkato Fritz: l'azzurro è ora 4-2 nel secondo set, dopo aver vinto il primo 6-4. Si avvicina sempre di più il titolo delle Finals per l'altoatesino. A cura di Paolo Fiorenza 19:17 Sinner piazza il break anche nel secondo set: Jannik è 3-2 dopo aver vinto il primo Jannik Sinner veleggia verso il suo primo titolo alle ATP Finals: il numero uno al mondo ha strappato il servizio a Taylor Fritz nel quinto game del secondo set, adesso è avanti 6-4/3-2 sull'americano. A cura di Paolo Fiorenza 19:08 Nessun break per ora nel secondo set: 2-1 per Fritz, ma Sinner ha vinto il primo Il secondo set è iniziato com'era cominciato il primo, coi servizi a farla da padroni: 2-1 per Fritz su Sinner, ma l'italiano ha vinto il primo parziale. A cura di Paolo Fiorenza 19:02 Fritz tiene il servizio in apertura del secondo set: 1-0 per lui Si è ripartiti nel secondo set con Fritz al servizio: lo statunitense ha tenuto la battuta ed è avanti 1-0, dopo aver perso il primo parziale 6-4. A cura di Paolo Fiorenza 18:55 Sinner vince il primo set della finale con Fritz: 6-4 per il numero uno al mondo Jannik Sinner ha vinto il primo set della finale delle ATP Finals contro Taylor Fritz: 6-4 il punteggio per il campione azzurro, che ha capitalizzato il break ottenuto al settimo gioco. Il 23enne altoatesino è andato ai vantaggi per la prima volta sul proprio servizio nel game decisivo e ha dovuto anche fronteggiare una pericolosa palla break che avrebbe portato Fritz sul 5-5, ma è riuscito a portarsi a casa il primo parziale in poco più di 40 minuti. A cura di Paolo Fiorenza 18:42 Sinner toglie il servizio a Fritz: Jannik avanti 4-3 nel primo set della finale Momento forse decisivo a metà del primo set della finale delle ATP Finals: Jannik Sinner ha tolto il servizio al settimo gioco a Taylor Fritz, alla quarta palla break. È stato un game combattutissimo, con scambi di altissimo livello. L'azzurro conduce ora 4-3 nel primo set. A cura di Paolo Fiorenza 18:29 Fritz si salva da 0-30: tiene il servizio ed è avanti 3-2 su Sinner Fritz è riuscito a tenere il servizio al quinto gioco, sul 2-2, risalendo dallo 0-30 per Sinner: adesso l'americano è avanti 3-2 nel primo parziale. A cura di Paolo Fiorenza 18:22 2-1 per Fritz su Sinner nel primo set: prime di servizio ingiocabili Fritz e Sinner tengono agevolmente i propri servizi in avvio di partita: 2-1 per lo statunitense nel primo set. Si gioca poco sulle prime di battuta di entrambi. A cura di Paolo Fiorenza 18:18 Fritz tiene la prima battuta del match: 1-0 per lui nel primo set Taylor Fritz ha tenuto il servizio in apertura della finale: l'americano conduce 1-0 nel primo set. A cura di Paolo Fiorenza 18:14 La diretta live di Sinner-Fritz alle Nitto ATP Finals È appena iniziata la finale delle ATP Finals di Torino tra Sinner e Fritz: è la sfida tra l'indiscusso numero 1 al mondo e il virtuale numero 4 (lo sarà da lunedì prossimo scavalcando Medvedev). I due già si sono affrontati nel girone e ha vinto Sinner. Fritz ha scelto di servire per primo. A cura di Paolo Fiorenza 18:07 Entrano in campo Sinner e Fritz: l'Inalpi Arena di Torino è caldissima In un'Inalpi Arena gremita e caldissima, sono appena entrati in campo Jannik Sinner e Taylor Fritz: dopo il riscaldamento partirà l'attesissima finale di Torino. A cura di Paolo Fiorenza 18:03 Manca poco all'inizio di Sinner-Fritz: è il momento dell'inno italiano Prima che entrino in campo Jannik Sinner e Taylor Fritz per la finale delle ATP Finals, è il momento dell'inno italiano, cantato da Virginia Bocelli, la 12enne figlia di Andrea. A cura di Paolo Fiorenza 17:40 Finale ATP Finals, Sinner-Fritz in chiaro: il canale TV La finale delle ATP Finals si potrà seguire anche in diretta in chiaro su Rai 2, con il commento di Fiocchetti e Panatta. Sky trasmetterà il match sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis), telecronaca di Pero e Bertolucci. Streaming con RaiPlay, Sky Go e NOW. A cura di Fabrizio Rinelli 17:30 Il percorso di Fritz a Torino Frtiz alle ATP Finals ha perso solo contro Sinner con il punteggio di 6-4 6-4 poi è riuscito ad avere la meglio su de Minaur, Medvedev e poi Zverev prima ad arrivare all'atto finale di nuovo contro il numero uno al mondo. A cura di Fabrizio Rinelli 17:15 Quanto guadagna chi vince le ATP Finals L'edizione 2024 delle Atp Finals avrà un prize money di 15.250.000 dollari, aumentato di 250mila dollari rispetto a un anno fa. Giocare tre partite varrà più di un milione di dollari, la vittoria in finale 2.237.200 dollari mentre la cifra della vittoria finale cambia se colui che ha trionfato è stato imbattuto: in questo caso la somma sfiora i 5 milioni. A cura di Fabrizio Rinelli 17:02 Il percorso di Sinner alle ATP Finals 2024 Sinner fino a questo momento ha avuto un percorso a dir poco perfetto alle ATP Finals 2024. Un cammino lineare senza sbavature battendo avversari anche tosti con il quale però è riuscito sempre ad avere la meglio. Quattro vittorie per Jannik contro De Minaur, Fritz, Medvedev e in semifinale contro Ruud senza mostrare mai segni di cedimento. A cura di Fabrizio Rinelli 17:01 Sinner-Fritz, i precedenti I precedenti tra Sinner e Fritz sono favorevoli a Jannik, avanti 3-1. L'altoatesino ha messo in fila tre vittorie consecutive con l'americano, l'ultima martedì con un doppio 6-4. Il 27enne di San Diego proverà a ribaltare tutto dopo la vittoria in tre set su Zverev. A cura di Fabrizio Rinelli 17:00 La diretta live di Sinner-Fritz alle Nitto ATP Finals Jannik Sinner e Taylor Fritz stanno per entrare in campo. Il numero 1 e il numero 5 al mondo tra pochissimi minuti saranno in campo e disputeranno la finale, che è al meglio dei tre set. A cura di Alessio Morra 17:00 Sinner-Frtiz, dove vedere la finale delle ATP Finals in TV e streaming: diretta in chiaro La finale delle ATP Finals si potrà seguire su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis) con telecronaca di Pero e Bertolucci e in chiaro su Rai 2 con Fiocchetti e Panatta. Streaming con RaiPlay, Sky Go e NOW. A cura di Fabrizio Rinelli 16:50 Sinner e Fritz si sfidano per la seconda volta a Torino, perché è successo Nel tennis chi vince va avanti, chi perde è fuori. Nelle ATP Finals non è così. Perché con la formula del girone all'italiana superano i due gironi due tennisti che hanno perso almeno una partita. Fritz ha perso con Sinner nel girone, ha battuto in semifinale Zverev e così c'è il bis dopo la partita di martedì. A cura di Alessio Morra