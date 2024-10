Sinner-Djokovic, la diretta live della finale dell’ATP Shanghai: Jannik a caccia del settimo titolo del 2024

Jannik Sinner e Novak Djokovic si affrontano oggi nella finale del torneo 1000 di Shanghai. Jannik proverà a vincere il terzo titolo 1000 della stagione contro l'ex numero 1 del mondo che va a caccia del 100° titolo. L'incontro inizierà alle ore 10:30 e si potrà seguire in diretta su Sky, che detiene l'esclusiva, streaming possibile per abbonati con Sky Go e NOW. Non c'è la diretta in chiaro.