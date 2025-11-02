Sinner-Auger Aliassime in diretta a Parigi: se Jannik vince in finale torna numero 1 al mondo

Vincere la finale del Masters 1000 di Parigi è un assist per Jannik Sinner che può tornare in vetta alla classifica del Ranking ATP ma lo scettro di numero uno al mondo sarà in suo possesso solo per pochi giorni. Perché? Bisogna tenere conto di una serie di calcoli che prendono in esame le due graduatorie, quella relativa alle 52 settimane e quella che prende in esame l'anno solare.

Sinner numero 1 dopo Parigi: ATP Ranking (classifica su 52 settimane)

Quella espressa dal Ranking ATP è la classifica espressa tenendo conto dei risultati maturati nelle ultime 52 settimane. Alcaraz ha raccolto 11.250 punti e Sinner 10.500 (comprensivi dei 1.500 ottenuti alle ATP Finals dello scorso anno). Se Jannik vince a Parigi guadagna 1000 punti e sale a quota 11500 (+250 sullo spagnolo) ma resta numero 1 al mondo solo per una settimana. Perché? Prima dell'inizio del torneo di Torino gli sarà decurtato il quoziente che risale alla scorsa edizione, con l'iberico che tornerà in possesso dello scettro di leader.

Sinner numero 1 dopo Torino, le combinazioni: ATP Race (classifica anno solare)

La classifica che somma i risultati dell'anno solare (il cosiddetto aggiornamento live della Race) è decisiva per fissare il primato di fine stagione. Nel paniere ci sono ancora 2500 punti da raccogliere, ovvero i 1000 messi in palio a Parigi e i 1500 a Torino. L'eliminazione a sorpresa ha frenato Alcaraz, adesso a 11050 punti, mentre Sinner attualmente è a quota 9.000 punti e vincendo a Parigi arriva a 10.000.

Ecco che le ATP Finals diventano fondamentali: Jannik deve vincere il torneo da imbattuto e sperare che Alcaraz non vinca più di tre partite nei gironi. Ci sono anche altri calcoli cervellotici che poggiano su una serie di combinazioni alternative per lo scettro di numero uno: per esempio, Sinner vince le ATP Finals ma perde un match nella fase a gironi e Alcaraz ne vince al massimo uno; oppure Sinner vince le ATP con due sconfitte nel round robin e Alcaraz le perde tutte. Ma si tratta di meri calcoli sul filo.