Sinner-Auger Aliassime in diretta a Parigi: se Jannik vince in finale torna numero 1 al mondo

Jannik Sinner affronta oggi (ore 15) in finale Felix Auger-Aliassime nella finale del Masters 1000 di Parigi. In palio non c'è solo il titolo ma anche la possibilità di tornare numero uno al mondo, sfruttando l'uscita di scena a sorpresa di Carlos Alcaraz proprio nel torneo francese. Dopo aver battuto nettamente Zverev (e in precedenza Bergs, Cerundolo e Shelton), il campione alto-atesino torna in campo alle 15 per affrontare il canadese che, grazie alla vittoria in semifinale con Bublik, è salito all'8° posto nel Ranking Atp. Sono cinque i precedenti tra i due, quattro quelli effettivamente giocati e il bilancio è di 2-2: Auger-Aliassime ha vinto i primi due incontri (Madrid e Cincinnati nel 2022) mentre Sinner ha conquistato le ultime due sfide (Cincinnati e US Open nel 2025). A voler essere precisi, infatti c'è anche un altro match, quello del 2024 a Madrid, ma è tale solo sulla carta: allora Jannik non scese in campo per un problema all'anca. Diretta TV sui canali Sky Sport Tennis (canale 203 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201), in streaming su Sky Go e NOW.
Sinner numero uno al mondo dopo Parigi e le ATP Finals: gli scenari possibili con Alcaraz
Vincere la finale del Masters 1000 di Parigi è un assist per Jannik Sinner che può tornare in vetta alla classifica del Ranking ATP ma lo scettro di numero uno al mondo sarà in suo possesso solo per pochi giorni. Perché? Bisogna tenere conto di una serie di calcoli che prendono in esame le due graduatorie, quella relativa alle 52 settimane e quella che prende in esame l'anno solare.
Sinner numero 1 dopo Parigi: ATP Ranking (classifica su 52 settimane)
Quella espressa dal Ranking ATP è la classifica espressa tenendo conto dei risultati maturati nelle ultime 52 settimane. Alcaraz ha raccolto 11.250 punti e Sinner 10.500 (comprensivi dei 1.500 ottenuti alle ATP Finals dello scorso anno). Se Jannik vince a Parigi guadagna 1000 punti e sale a quota 11500 (+250 sullo spagnolo) ma resta numero 1 al mondo solo per una settimana. Perché? Prima dell'inizio del torneo di Torino gli sarà decurtato il quoziente che risale alla scorsa edizione, con l'iberico che tornerà in possesso dello scettro di leader.
Sinner numero 1 dopo Torino, le combinazioni: ATP Race (classifica anno solare)
La classifica che somma i risultati dell'anno solare (il cosiddetto aggiornamento live della Race) è decisiva per fissare il primato di fine stagione. Nel paniere ci sono ancora 2500 punti da raccogliere, ovvero i 1000 messi in palio a Parigi e i 1500 a Torino. L'eliminazione a sorpresa ha frenato Alcaraz, adesso a 11050 punti, mentre Sinner attualmente è a quota 9.000 punti e vincendo a Parigi arriva a 10.000.
Ecco che le ATP Finals diventano fondamentali: Jannik deve vincere il torneo da imbattuto e sperare che Alcaraz non vinca più di tre partite nei gironi. Ci sono anche altri calcoli cervellotici che poggiano su una serie di combinazioni alternative per lo scettro di numero uno: per esempio, Sinner vince le ATP Finals ma perde un match nella fase a gironi e Alcaraz ne vince al massimo uno; oppure Sinner vince le ATP con due sconfitte nel round robin e Alcaraz le perde tutte. Ma si tratta di meri calcoli sul filo.
Oggi Sinner può essere di nuovo il numero uno al mondo
La clamorosa uscita di scena di Carlos Alcaraz al Masters 1000 di Parigi ha spianato la strada a Jannik Sinner. Ecco perché oggi il campione italiano, in caso di vittoria contro il canadese Auger-Aliassime, può di nuovo essere il numero uno al mondo nella classifica ATP. Un primato effimero considerato che, in occasione della Finals di Torino, l'alto-atesino sconterà la decurtazione dei punti relativi alla scorsa edizione e Alcaraz potrà poi riconquistare lo scettro del numero uno al mondo alla luce dei soli 200 punti da difendere rispetto 2024. Mentre sono 1500 quelli defalcati nello score di Sinner, vincitore nel 2024. Nell'ultimo appuntamento della stagione tutto, però, può ancora succedere.
Dove vedere Sinner contro Auger-Aliassime oggi all'esordio al Masters 1000 di Parigi
La finale del Masters 1000 di Parigi tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime sarà visibile in diretta tv, in chiaro (ma solo per abbonati) sui canali Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport 1 (201). In esclusiva anche la diretta streaming su Sky Go oppure su NOW, previo pagamento del pass sport. Non è prevista la trasmissione in chiaro dell'incontro, nemmeno in differita.