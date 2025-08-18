Sinner-Alcaraz, la diretta della finale di Cincinnati: Jannik a caccia del bis dopo Wimbledon

Jannik Sinner affronta ancora Carlos Alcaraz nella finale del torneo di Cincinnati, in programma oggi alle 21, ora italiana. Il numero uno al mondo, dopo aver battuto Atmane in semifinale, ritrova nell’ultimo atto lo spagnolo che lo segue in classifica, reduce dalla vittoria su Zverev. I precedenti sono 13: 8 successi per Alcaraz e 5 per Sinner. Significativi gli ultimi due scontri diretti, con Carlos vincitore al Roland Garros e Jannik capace di prendersi la rivincita a Wimbledon. In palio punti preziosi per il ranking, anche se sarà decisivo l’US Open per capire se Sinner resterà o meno il primo. Diretta TV su Sky e streaming su Sky Go e NOW.
Chi ha battuto Alcaraz a Cincinnati fino alla finale
Carlos Alcaraz ha concesso qualcosa nel suo percorso fino alla finale di Cincinnati. Due i set concessi, uno a Dzumhur e l'altro a Rublev, che gli hanno dato filo da torcere. Nessun problema poi in semifinale contro Zverev, che non era al top della forma.
Il percorso di Sinner a Cincinnati: Jannik impeccabile
Sinner impeccabile finora nel suo percorso a Cincinnati, per la 26a vittoria consecutiva sul cemento. Nessun set perso da parte di Jannik che nell'ordine si è sbarazzato di Daniel Elahi Galan, Gabriel Diallo, Adrian Mannarino, Felix Auger-Aliassime e Terence Atmane. Una vera e propria cavalcata, a dimostrazione del suo feeling con la superficie
Chi vince il Masters 1000 di Cincinnati tra Sinner e Alcaraz: il pronostico
Grande equilibrio tra Sinner e Alcaraz, in una partita che entrambi possono vincere. I pronostici pendono un po' dalla parte di Jannik: il successo di Wimbledon, il suo rendimento eccezionale sul cemento e lo stato di forma attuale sembrano essere fattori che lasciano propendere per lui. Quello che è certo è che gli stimoli non mancano a nessuno dei due
I precedenti tra Sinner e Alcaraz
I precedenti tra Sinner e Alcaraz nel circuito ATP sono 13. Lo spagnolo è in vantaggio 8-5. Jannik con l’ultimo trionfo a Wimbledon ha interrotto una striscia di cinque successi di fila dell’avversario, che si era imposto anche al Roland Garros 2025, in una vera e propria battaglia. In realtà il numero uno e il numero due del mondo si sono fronteggiati anche in altre due partite: una nel Challenger di Alicante, con il successo di Alcaraz in 3 set, e un’altra al Sia Kings Slam, torneo di esibizione dove Jannik è salito in cattedra.
Dove vedere Sinner-Alcaraz oggi in finale al Cincinnati Open 2025 in TV
La partita tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sarà trasmessa in esclusiva su Sky, senza copertura in chiaro. La diretta TV sarà quindi riservata agli abbonati della piattaforma satellitare, che potranno seguire la finale su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Max (canale 205).
Chi dispone del decoder Sky Q avrà inoltre la possibilità di assistere al match in 4K su Sky Sport 4K (canale 213).La finale sarà visibile anche in diretta streaming, sempre per abbonati, attraverso Sky Go oppure tramite NOW, attivando il pass Sport.