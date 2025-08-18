Sinner-Alcaraz, la diretta della finale di Cincinnati: Jannik a caccia del bis dopo Wimbledon

I precedenti tra Sinner e Alcaraz nel circuito ATP sono 13. Lo spagnolo è in vantaggio 8-5. Jannik con l’ultimo trionfo a Wimbledon ha interrotto una striscia di cinque successi di fila dell’avversario, che si era imposto anche al Roland Garros 2025, in una vera e propria battaglia. In realtà il numero uno e il numero due del mondo si sono fronteggiati anche in altre due partite: una nel Challenger di Alicante, con il successo di Alcaraz in 3 set, e un’altra al Sia Kings Slam, torneo di esibizione dove Jannik è salito in cattedra.