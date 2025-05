Serie B, i risultati dell’ultima giornata in diretta: chi si salva e chi va ai playoff

Il regolamento playoff Serie B 2024-2025 si basa con tre fasi distinte: turno preliminare, semifinali e finale.

Il primo turno si gioca in gara unica in casa della squadra meglio posizionata: quinta contro ottava e sesta contro settima. In caso di pareggio al 90′, si giocano i tempi supplementari. Se il risultato resta in parità, accede al turno successivo la squadra con il miglior piazzamento nella stagione regolare (no rigori).

Le vincenti del preliminare affrontano la terza e la quarta classificata in doppio confronto, con l'andata che si giocherà sul campo della squadra proveniente dal primo turno dei play-off- Se il punteggio complessivo è in equilibrio dopo i due incontri, avanza in finale la squadra con il miglior piazzamento stagionale (no supplementari o rigori in questa fase).

La finale verrà disputata tra le due squadre vincenti con il primo match che si disputerà in casa della peggio classificata: in caso di parità nel punteggio complessivo, sale in Serie A la squadra con il miglior piazzamento. Se le due finaliste hanno chiuso il campionato a pari punti, la gara di ritorno prevede supplementari ed eventualmente rigori.

Date ufficiali: calendario playoff Serie B 2025