Roma-Genoa LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

Roma-Genoa sarà visibile in diretta tv e in chiaro (ma solo per abbonati) su DAZN e DAZN 1 (canale 214 di Sky per gli utenti che hanno attivato il servizio). La partita è in co-esclusiva e quindi sarà trasmessa anche sui canali di Sky: Sky Sport Calcio (201), Sky Sport (251) e Sky Sport 4k (213). Sempre su DAZN andrà in onda anche la diretta streaming, fruibile su Sky Go e NOW (previo pagamento del pass sport). La telecronaca di DAZN sarà affidata alla coppia Riccardo Mancini – Emanuele Giaccherini, mentre a raccontarla su Sky e NOW saranno Stefano Polizzi e Davide Serena.