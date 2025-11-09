Roma-Udinese 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: giallorossi per il sorpasso a Napoli e Milan

Dentro o fuori. La Roma di Gasperini non ha mezze misure. I giallorossi non hanno mai pareggiato né in Serie A né in Europa League. Sette vittorie e tre sconfitte in campionato, due vittorie e due ko in Europa. L'ultima sfida dice 2-0 ai Rangers Glasgow, mentre in campionato è stato negativo il match di San Siro perso 1-0 con il Milan.