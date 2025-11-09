Roma-Udinese 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: giallorossi per il sorpasso a Napoli e Milan

La diretta live della partita Roma-Udinese per l'11ª giornata di Serie A. Dybala assente, Ferguson recuperato ma in avanti tocca a Dovbyk. Tra i bianconeri c'è il grande ex Zaniolo. Diretta TV su DAZN e in streaming su DAZN.
Altra grossa chance per la Roma: Celik sfiora il palo di testa
La Roma preme alla ricerca del vantaggio: al 21′ Celik stacca di testa su cross dalla sinistra e sfiora il palo.
Occasione pericolosa per Manu Koné, si oppone Okoye
La prima chance pericolosa di Roma-Udinese è per Manu Konè, che al quarto d'ora impegna due volte Okoye.
Zaniolo fischiatissimo dal pubblico dell'Olimpico
Nicolò Zaniolo è l'ex non amato dai tifosi della Roma: l'attaccante dell'Udinese fischiatissimo a ogni tocco di palla in questo inizio di partita.
Roma-Udinese in diretta, inizia la partita
Si parte! Prende il via Roma-Udinese, partita dell'11ª giornata della Serie A 2025-2026.
Come arriva l'Udinese
L'Udinese sta disputando una buona stagione. I friulani sono reduci dal successo sull'Atalanta, per 1-0 gol di Zaniolo, e hanno 15 punti in classifica, che valgono il nono posto.
Come arriva la Roma alla partita di oggi
Dentro o fuori. La Roma di Gasperini non ha mezze misure. I giallorossi non hanno mai pareggiato né in Serie A né in Europa League. Sette vittorie e tre sconfitte in campionato, due vittorie e due ko in Europa. L'ultima sfida dice 2-0 ai Rangers Glasgow, mentre in campionato è stato negativo il match di San Siro perso 1-0 con il Milan.
Roma-Udinese, le formazioni ufficiali
Le scelte di Gasperini e Runjaic per la partita tra Roma e Udinese.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Gasperini.
UDINESE (3-5-2) : Ok; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlström, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa. All. Runjaic.
Dove vedere Roma-Udinese di Serie A in TV e streaming
La partita tra la Roma e l'Udinese si potrà seguire in diretta TV solo su DAZN, che detiene i diritti in esclusiva. Anche lo streaming sarà appannaggio degli abbonati di DAZN. Si parte alle ore 18.