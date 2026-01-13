Roma-Torino 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Coppa Italia: fischio d’inizio, c’è Robinio Vaz in tribuna

La diretta live della partita Roma-Torino per gli ottavi di Coppa Italia. Il risultato è 0-0. Diretta TV su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity e Sportmediaset.
Wesley calcia da posizione defilata: occasione sprecata per la Roma
El Shaarawy premia la sovrapposizione interna di Wesley che cerca la conclusione da posizione un po' defilata: il brasiliano svirgola con il mancino.
Robinio Vaz in tribuna all'Olimpico
In tribuna allo stadio Olimpico è presente anche Robinio Vaz, il futuro calciatore giallorosso che domani sosterrà le visite mediche e poi firmerà il contratto con la Magica.
Ci prova Pisilli: Roma subito pericolosa
Soulé lavora sulla destra e poi mette al centro con Pisilli con una girata impegna Paleari: il portiere granata respinge con la mano aperta e mette in angolo alla sua sinistra.
Roma-Torino in diretta, inizia la partita
La partita dello stadio Olimpico tra Roma e Torino è iniziata. Fischio d'inizio.
Come arriva il Torino agli ottavi di Coppa Italia
Il Torino guidato da Marco Baroni si presenta all’appuntamento dopo lo stop in campionato contro l’Atalanta, con l’obiettivo di riscattarsi in Coppa. Finora il cammino dei granata nella competizione è stato solido, grazie ai successi di misura su Modena e Pisa, entrambi chiusi sull’1-0, che hanno garantito il passaggio del turno.
Problemi tecnici su Italia 1 prima di Roma-Torino: "Ci stanno boicottando"
Qualche difficoltà nel collegamento tra lo studio e il campo, dove c'è l'inviata Francesca Benvenuti, nel pre-match di Roma-Torino. Monica Bertini, in maniera ironica, ha commentato: "Ci stanno boicottando".
Come arriva la Roma alla partita di oggi
La Roma si presenta al match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia dopo le vittorie contro il Lecce e il Sassuolo in campionato. I giallorossi sono al quinto posto in classifica ma con 39 punti come Juventus e Napoli. Per andare a sfidare l'Inter ai quarti servirà superare l’esame granata.
Roma-Torino, le formazioni ufficiali
Le formazioni scelte da Gasperini e Baroni.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ziolkowski, Celik; Rensch, Cristante (C), Pisilli, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Bailey. Allenatore: G. Gasperini.
TORINO (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Lazaro, Casadei, Ilkhan, Gineitis, Aboukhlal; Simeone, Adams.
Allenatore: M. Baroni.
Dove vedere Roma-Torino di Coppa in TV e streaming
La partita tra Roma e Torino, valida per gli ottavi di Coppa Italia, sarà visibile in chiaro su Italia 1. La telecronaca sarà di Riccardo Trevisani e al commento tecnico toccherà a Simone Tiribocchi. Nello studio di Monica Bertini ci saranno Cristian Panucci, Serse Cosmi, Sandro Sabatini e Graziano Cesari, per eventuali episodi arbitrali da analizzare.
Il match dello stadio Olimpico si potrà vedere in diretta streaming e si potrà vedere online collegandosi a Italia 1 attraverso la piattaforma di Mediaset Infinity oppure su Sportmediaset.it.