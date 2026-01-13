Roma-Torino 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Coppa Italia: fischio d’inizio, c’è Robinio Vaz in tribuna

La partita tra Roma e Torino, valida per gli ottavi di Coppa Italia, sarà visibile in chiaro su Italia 1. La telecronaca sarà di Riccardo Trevisani e al commento tecnico toccherà a Simone Tiribocchi. Nello studio di Monica Bertini ci saranno Cristian Panucci, Serse Cosmi, Sandro Sabatini e Graziano Cesari, per eventuali episodi arbitrali da analizzare.

Il match dello stadio Olimpico si potrà vedere in diretta streaming e si potrà vedere online collegandosi a Italia 1 attraverso la piattaforma di Mediaset Infinity oppure su Sportmediaset.it.