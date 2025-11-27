Roma-Midtjylland 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Europa League: gol di El Aynaoui

La sfida tra Roma e Midtjylland sarà trasmessa in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky, previo abbonamento. I tifosi potranno così sintonizzarsi ai canali 201 o 252, rispettivamente Sky Sport Uno e Sky Sport. La telecronaca del match sarà affidata a Riccardo Gentile con il commento tecnico di Massimo Gobbi. Non è prevista alcuna diretta in chiaro.

La partita dell'Olimpico sarà disponibile anche in diretta streaming grazie all'app di Sky Go disponibile per tutti gli abbonati su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Per tutti gli abbonati basterà accedere con le proprie credenziali e sintonizzarsi alla finestra dedicata all'evento. In alternativa anche l'opzione rappresentata da NOW.