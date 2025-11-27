Roma-Midtjylland 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Europa League: gol di El Aynaoui

La diretta live della partita Roma-Midtjylland per la 5a giornata di Europa League. Il risultato 0-0. Gasperini punta su Soulé e Pellegrini a supporto di Dybala. Diretta TV su Sky e in streaming su Sky Go e Now.
Bel gol di El Aynaoui: Roma in vantaggio
Bella girata di El Aynaoui al volo e Roma in vantaggio. Ottima giocata del jolly giallorosso, che è stato bravissimo a girare verso la porta avversaria un cross dalla destra.
Soulé ci prova due volte: buona partenza della Roma
Matias Soulé ci prova due volte in pochi minuti: prima raccoglie la verticalizzazione di Pellegrini e calcia di sinistro in porta, con Olafsson che devia in angolo; e poco dopo con una girata di prima col mancino dal limite dell'area ma la palla è centrale.
Roma-Midtjylland in diretta, inizia la partita
La partita dello stadio Olimpico tra Roma e Midtjylland è iniziata.
Come arriva Midtjylland alla partita dello stadio Olimpico
I danesi primi in solitaria con 12 punti grazie al percorso netto avuto fino a questo punto della competizione: tra le loro vittime anche Nottingham Forest e Celtic. Nell'ultimo turno di Superligaen il Midtjylland ha perso 2-1 contro Sønderjyske ed è a -2 dall'Aarhus.
Come arriva la Roma alla partita di oggi
La Roma è capolista in Serie A mentre in Europa League i giallorossi, dopo il successo di Nizza all'esordio, hanno perso in casa contro Lille e Viktoria Plzen, prima di tornare a sorridere sul campo dei Rangers. La squadra di Gasperini è alla ricerca della prima vittoria casalinga europea.
Roma-Midtjylland, le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali di Roma-Midtjylland.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Ghilardi; Celik, El Aynaoui, Koné Wesley; Soulé, Pellegrini (C); Dybala. Allenatore: Gasperini.
MIDTJYLLAND (3-4-2-1):Olaffson; Diao, Erlic, Bech; Mbabu, Bravo, Billing, Castillo; Bak, Gogorza; Franculino.
Allenatore: Tullberg.
Dove vedere Roma-Midtjylland di Europa League in TV e streaming
La sfida tra Roma e Midtjylland sarà trasmessa in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky, previo abbonamento. I tifosi potranno così sintonizzarsi ai canali 201 o 252, rispettivamente Sky Sport Uno e Sky Sport. La telecronaca del match sarà affidata a Riccardo Gentile con il commento tecnico di Massimo Gobbi. Non è prevista alcuna diretta in chiaro.
La partita dell'Olimpico sarà disponibile anche in diretta streaming grazie all'app di Sky Go disponibile per tutti gli abbonati su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Per tutti gli abbonati basterà accedere con le proprie credenziali e sintonizzarsi alla finestra dedicata all'evento. In alternativa anche l'opzione rappresentata da NOW.