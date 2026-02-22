Serie A
Roma-Cremonese LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

La diretta live di Roma-Cremonese di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

22 Febbraio 2026 19:45
Ultimo agg. 20:36
La diretta live della partita Roma-Cremonese per la 26a giornata di Serie A. Gasperini ripropone il tridente visto a Napoli con Zaragoza e Pellegrini alle spalle di Malen. Nella Cremonese non ci sarà Baschirotto mentre in attacco, insieme a Bonazzoli c'è Sanabria. Diretta TV e in streaming su DAZN.

20:30

Come arriva la Cremonese alla partita di Roma

La Cremonese dopo un ottimo inizio di torneo sta vivendo un periodo di flessione e viene dal pareggio in casa con il Genoa ma nelle ultime cinque partite non ha mai vinto e ha messo insieme tre sconfitte e due pari.

20:15

Come arriva la Roma alla partita di oggi

La Roma vuole i 3 punti allontanarsi dalla Juventus in vista dello scontro diretto del prossimo turno e portarsi a +4. I giallorossi dopo la battuta d'arresto di Udine hanno vinto in casa con il Cagliari e hanno pareggiato in casa del Napoli.

20:00

Roma-Cremonese, le formazioni ufficiali

Le formazioni di Gasperini e Nicola scelte per il match tra Roma e Cremonese.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen. All. Gasperini

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Luperto, Folino; Zerbin, Thorsby, Maleh, Payero, Pezzella; Bonazzoli, Sanabria. All. Nicola

19:45

Dove vedere Roma-Cremonese di Serie A in TV e streaming

La partita tra Roma e Cremonese si potrà vedere in diretta TV esclusiva su DAZN. Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

