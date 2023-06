Roland Garros, oggi le semifinali Alcaraz-Djokovic e Ruud-Zverev: orari TV e dove vedere in diretta le partite di tennis

Le partite di oggi al Roland Garros di tennis: in campo per le semifinali maschili Alcaraz-Djokovic e Ruud-Zverev. La prima è la partita più attesa e si giocherà alle ore 15. A seguire la seconda semifinale. Le partite si potranno seguire in diretta TV su Eurosport, streaming possibile con Sky Go, NOW, DAZN, Discovery +, Eurosport Player.

Il programma di oggi ai Roland Garros

ore 15: Alcaraz-Djokovic

a seguire: Ruud-Zverev

Alcaraz-Djokovic oggi in tv al Roland Garros: orario e dove vederla

È la partita più attesa di tutto il torneo, anche più della finale. Perché questa è la vera finale. Alle 15 si affronteranno Carlos Alcaraz e Novak Djokovic che daranno vita certamente a una sfida spettacolare. Una partita che in palio ha anche il primo posto della classifica ATP. L'orario è quello prefissato dal programma ufficiale. L'incontro sarà trasmesso da Eurosport, canale visibile da parte degli abbonati di Sky, DAZN e Discovery+.

Dove vedere la partita di Ruud-Zverev agli Open di Francia in diretta TV

Orario da definire per la seconda semifinale che disputeranno Casper Ruud e Alexander Zverev. Dovranno attendere, probabilmente tanto, per scendere in campo. La loro sfida seguirà infatti quella tra Alcaraz e Djokovic. Sempre Eurosport manderà in onda il match in diretta e in esclusiva.

I vincitori delle due semifinali si affronteranno nella finale che si disputerà domenica 11 giugno, quel giorno verrà fuori il nome del successore di Rafa Nadal, vincitore in 14 occasioni al Roland Garros. La finale femminile invece si terrà sabato 10 giugno e la giocheranno la polacca Iga Swiatek e la ceca Muchova, che a sorpresa ha eliminato Sabalenka.

