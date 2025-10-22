Real Madrid-Juventus 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League: si accende il Bernabeu

La diretta live della partita Real Madrid-Juventus per la 2^ giornata di Champions League. Tudor senza Bremer punta su Rugani dal primo minuto, Locatelli verso la panchina e Vlahovic titolare in attacco. Xabi Alonso con Mbappé, Mastantuono e Vinicius davanti. Diretta TV e streaming in esclusiva su Amazon Prime Video.
Avvio incoraggiante dei bianconeri al Bernabeu
L'approccio della Juve non è male, il Real Madrid è in un momento di difficoltà in questi primi minuti di partita. Ci prova anche McKennie a trovare in porta, Courtois si allunga per mettere il pallone fuori anche se il tiro non era molto insidioso, a differenza di quello di Gatti arrivato poco più tardi che era più rapido e minaccioso.
Grandissima occasione per la Juve
Comincia bene la partita della Juve che ha subito un'occasione clamorosa per passare in vantaggio: Kalulu riesce a mettere un pallone in mezzo per Vlahovic che viene fermato soltanto dall'intervento puntuale di Raul Asencio, ma i Blancos si sono trovati scoperti in una zona delicata del campo.
Real Madrid-Juventus in diretta, inizia la partita
Real Madrid-Juventus in campo, inizia la partita al Bernabeu.
Come arriva la Juventus alla sfida del Bernabeu
La Juventus è reduce da un periodo non felicissimo, specie in campionato. I bianconeri hanno perso l'ultima sfida contro il Como di Fabregas e in generale non vincono una partita dal 13 settembre scorso con quel pazzesco 4-3 sull'Inter in campionato. Da quel momento in poi sono arrivati 3 pareggi e un ko in campionato e 2 pareggi nelle prime due partite di Champions contro Borussia Dortmund e Villarreal. La Juventus ha dunque 2 punti in Champions ma ne ha 12 in campionato a -4 dal Milan capolista con 16.
Come arriva il Real Madrid alla partita di oggi
Il Real Madrid arriva a questa sfida contro la Juventus dopo aver battuto di misura col punteggio di 1-0 il Getafe in trasferta nell'ultima sfida giocata in Liga. Le Merengues al momento sono al primo posto in classifica con 24 punti seguiti dal Barcellona con 22. In Champions invece la squadra di Xabi Alonso è a 6 punti a punteggio dopo le due vittorie nelle prime due sfide del torneo.
Dove vedere Real Madrid-Juventus di Champions in TV e streaming
La partita tra Real Madrid e Juventus sarà visibile in TV in esclusiva su Prime Video. Di fatto solo gli abbonati alla piattaforma streaming potranno assistere al match sfruttando o Smart TV oppure televisori tradizionali, muniti di appositi dispositivi. Per vedere la partita in streaming basterà collegarsi all'app di Prime Video, sfruttando una connessione internet stabile su smartphone, tablet, dispositivi portatili e fissi. Telecronaca di Sandro Piccinini con commento tecnico di Massimo Ambrosini.
Real Madrid-Juventus, le formazioni ufficiali
Di seguito le formazioni ufficiali di Real Madrid-Juventus:
REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Militao, Asencio, Carreras; Tchouaméni, Bellingham; Guler, Diaz, Vinicius; Mbappé. All. Xabi Alonso.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Koopmeiners, Thuram, Cambiaso; McKennie, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor.