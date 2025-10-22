Real Madrid-Juventus 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League: si accende il Bernabeu

La Juventus è reduce da un periodo non felicissimo, specie in campionato. I bianconeri hanno perso l'ultima sfida contro il Como di Fabregas e in generale non vincono una partita dal 13 settembre scorso con quel pazzesco 4-3 sull'Inter in campionato. Da quel momento in poi sono arrivati 3 pareggi e un ko in campionato e 2 pareggi nelle prime due partite di Champions contro Borussia Dortmund e Villarreal. La Juventus ha dunque 2 punti in Champions ma ne ha 12 in campionato a -4 dal Milan capolista con 16.