Qualifiche F1 oggi in TV, orari TV su TV8 e Sky del GP Spagna in diretta

La Formula 1 2022 torna in Catalogna, sul circuito di Barcellona Montmelò, per le qualifiche del Gran Premio di Spagna. Dopo la vittoria di Verstappen a Miami davanti alla Ferrari di Leclerc, il Mondiale di F1 fa tappa in Europa per il sesto gran premio stagionale. Nelle Q1, Q2 e Q3 si determina la nuova griglia di partenza per la gara di domani. L'orario delle qualifiche è fissato per le 16.00, alle 13.00 le prove libere 3. La diretta delle qualifiche è disponibile in TV su Sky e in chiaro su TV8. Charles Leclerc è stato il più veloce sia nelle prima che nella seconda sessione di prove libere. La Ferrari è riuscita a prevalere rispetto alla Red Bull, Verstappen sempre alle spalle pure di Sainz. Ma sembra tornata su buoni livelli la Mercedes, in palla in entrambe le sessioni di prove libere. Su Fanpage.it la diretta giro per giro delle qualifiche di oggi e le ultime news.

