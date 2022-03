Qualifiche F1 oggi in TV, orari TV su TV8 e Sky del GP Arabia Saudita in diretta

Oggi sul circuito cittadino di Jeddah sono in programma le qualifiche del GP dell'Arabia Saudita che assegnano la seconda pole position del Mondiale di Formula 1 2022. Alle ore 18 i piloti tornano sulla pista saudita per l'inizio della sessione di qualifica che chiude il programma del sabato del secondo Gran Premio della nuova stagione. Q1, Q2 e Q3 stabiliranno la griglia di partenza della gara di domani. Le qualifiche F1 di oggi si possono vedere in TV su Sky alle ore 18 e in differita in chiaro su TV8 a partire dalle ore 21. Favoriti nella lotta per la pole sono il campione del mondo in carica Max Verstappen e il pilota Ferrari Charles Leclerc con i rispettivi compagni di squadra Perez e Sainz e le Mercedes di Hamilton e Russell possibili outsider.

L'orario di inizio delle qualifiche del GP dell'Arabia Saudita 2022 di Formula 1 è fissato per oggi alle ore 18 (ora italiana). La sessione si aprirà con il Q1 per poi proseguire con Q2 e Q3 fino alle ore 19. Orari TV stravolti dal fuso orario per questa prima qualifica della stagione con il collegamento su Sky che si aprirà alle 17.15 con il pre-qualifiche.

Le qualifiche del Gran Premio dell'Arabia Saudita di Formula 1 2022 in programma oggi sul circuito di Sakhir sono trasmesse in TV e in live streaming su Sky. Gli abbonati alla pay-tv possono vedere la qualifiche F1 sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport F1 HD (canale 207) con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Marc Gené e Matteo Bobbi, e anche in streaming tramite l'app SkyGo. Per vederle su NOW è invece necessario aver acquistato il pass sport. Le qualifiche F1 del GP del Bahrain sono trasmesse anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) con la differita che inizia alle ore 21:30 con il collegamento da Sakhir che si apre però alle 21.