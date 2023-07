Qualifiche F1 GP Ungheria oggi, orari TV8 e Sky: dove vederle in diretta e streaming, Ferrari per la pole

La Formula 1 torna in pista per il GP Ungheria: si riparte dalla vittoria di Verstappen a Silverstone. Le Ferrari di Leclerc e Sainz alla prova delle qualifiche dopo le Fp1 e Fp2 tenutesi ieri. Russell sotto la pioggia è stato il più veloce nelle Fp1, mentre nelle Fp2 Leclerc ha preceduto Norris, in ritardo Verstappen. Le Fp3 iniziano alle ore 12.30, mentre alle 16.00 scatteranno le qualifiche con Q1, Q2 e Q3. Diretta TV e streaming su Sky, le qualifiche saranno visibili in diretta TV e streaming gratis su TV8 in contemporanea. Su Fanpage.it gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.

