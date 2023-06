Qualifiche F1 GP Spagna oggi, orari TV8 e Sky: dove vederle in diretta e streaming, Ferrari per la pole

In questo weekend la Formula 1 fa tappa in Spagna, dove si disputa il settimo Gp del Mondiale 2023. Quella di oggi è dedicata la giornata dedicata alle Qualifiche, che prenderanno il via alle ore 16. La sessione di Qualifiche durerà un'ora. Gli appassionati potranno seguirle in diretta TV su Sky, canali 201 e 207, e anche in chiaro su TV8. Telecronaca di Vanzini, Gené e Chinchero. Diretta streaming su Sky Go, NOW e tv8.it.