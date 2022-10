Qualifiche F1 GP Singapore oggi, orari TV8 e Sky: dove vederle in diretta e streaming, Ferrari per la pole

La Formula 1 torna sul circuito cittadino di Marina Bay per le qualifiche del GP Singapore, diciassettesimo appuntamento del Mondiale. Il titolo sembra ormai saldamente nelle mani di Verstappen, che ha vinto anche la gara di Monza davanti alla Ferrari di Charles Leclerc. Oggi nuova lotta Ferrari-Red Bull per la pole in griglia di partenza nella gara di domani. Orario d'inizio delle qualifiche alle 15:00, le FP3 sono in programma alle 12:00. Su TV8 le qualifiche in differita e streaming gratis dalle ore 18. Nelle Q1, Q2 e Q3 si determina la nuova griglia di partenza per la gara di domani. Il più veloce delle libere 1 è stato a sorpresa Lewis Hamilton, mentre nella seconda sessione la Ferrari ha brillato con Sainz primo davanti a Leclerc. Su Fanpage.it la diretta giro per giro delle qualifiche di oggi e le ultime news.

