Qualifiche F1 GP Silverstone oggi, orari TV8 e Sky: dove vederle in diretta e streaming, Ferrari per la pole

La Formula 1 torna in pista per il GP Gran Bretagna a Silverstone: si riparte dalla vittoria di Verstappen in Austria. Le Ferrari di Leclerc e Sainz alla prova delle qualifiche dopo le Fp1 e Fp2 tenutesi ieri Verstappen il più veloce al mattino, ma anche nel pomeriggio quando un principio d'incendio ha impedito a Leclerc di prendere il via. Le Fp3 iniziano alle ore 12.30, mentre alle 16.00 scatteranno le qualifiche con Q1, Q2 e Q3. Diretta TV e streaming su Sky, le qualifiche saranno visibili anche in TV e streaming gratis su TV8 in differita alle 19:45. Su Fanpage.it gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.

0