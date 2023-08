Qualifiche F1 GP Olanda oggi, orari TV8 e Sky: dove vederle in diretta e streaming, Ferrari per la pole

Si disputano oggi le Qualifiche del Gran Premio d'Olanda. La sessione di Qualifica che vale la pole position prenderà il via alle ore 15 e si potrà seguire in diretta TV su Sky sui canali 201 (Sky Sport Summer) e 207 (Sky Sport Formula 1). Le qualifiche della Formula 1 sulla pista di Zandvoort si possono vedere anche in chiaro su TV8, canale 8 del digitale terrestre, ma in differita a partire dalle ore 21. Live streaming possibile per gli abbonati con Sky Go e NOW, streaming in differita su tv8.it.