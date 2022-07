Qualifiche F1 GP Francia oggi, orari TV8 e Sky: dove vederle in diretta e streaming, Ferrari per la pole

La Formula 1 2022 arriva sul circuito Paul Ricard di Le Castellet per il GP Francia, oggi le qualifiche del dodicesimo appuntamento del Mondiale 2022. Dopo la vittoria della Ferrari di Leclerc in Austria e il guasto al motore di Sainz, si rinnova la battaglia contro le Red Bull di Verstappen e Perez per la pole position. Orario d'inizio delle qualifiche alle 16.00, le FP3 sono in programma alle 13.00. Su TV8 le qualifiche in diretta in chiaro e in streaming gratis. Nelle Q1, Q2 e Q3 si determina la nuova griglia di partenza per la gara di domani. Leclerc per 91 millesimi ha preceduto Verstappen nelle libere 1 mentre nelle libere 2 è stato Sainz a brillare. Su Fanpage.it la diretta giro per giro delle qualifiche di oggi e le ultime news.

