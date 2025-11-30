Calcio
video suggerito
Live

Pisa-Inter 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: prima occasione per i toscani alla mezzora

La diretta live di Pisa-Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

Segui Fanpage.it anche su Google per non perderti nulla.
30 Novembre 2025 14:00
Ultimo agg. 15:32
0 CONDIVISIONI
Immagine

La diretta live della partita Pisa-Inter per la 13ª giornata di Serie A. La squadra di Chivu vuole tornare a vincere dopo i ko con Milan e Atletico Madrid, i padroni di casa cercano punti salvezza. Lautaro Martinez e Thuram titolari negli ospiti, Gilardino punta su Nzola e Meister. Iniziato il primo tempo. Diretta TV su DAZN e in streaming su DAZN.

15:32

Prima occasione per il Pisa alla mezzora: Piccinini di poco fuori

Quasi alla mezzora arriva la prima vera occasione per il Pisa contro l'Inter: Touré di testa per Piccinini che entra in area e incrocia col destro: il pallone va fuori di poco alla destra di Sommer.

A cura di Paolo Fiorenza
15:28

Colpo di testa di Lautaro di poco fuori: si resta sullo 0-0 tra Pisa e Inter

Al 27′ del primo tempo è ancora l'Inter a farsi viva dalle parti di Scuffet con un colpo di testa di Lautaro Martinez di poco fuori su cross partito da calcio di punizione dalla trequarti.

A cura di Paolo Fiorenza
15:13

L'Inter inizia all'attacco: Calhanoglu alto, Dimarco parato

L'Inter ha iniziato all'attacco il match in casa del Pisa: subito un tiro alto di Calhanoglu, poi un calcio di punizione centrale di Dimarco, bloccato con sicurezza da Scuffet.

A cura di Paolo Fiorenza
15:00

Pisa-Inter in diretta, inizia la partita

Via! È il momento di Pisa-Inter partita della 13ª giornata di Serie A.

A cura di Alessio Morra
14:45

Come arriva il Pisa

Il Pisa ha vinto solo una partita ed è nei bassifondi, ma è in serie utile da sei incontri, cinque pareggi, l'ultimo è un 2-2 con il Sassuolo. Gilardino proverà ad allungare la serie contro gli altri nerazzurri.

A cura di Alessio Morra
14:30

Come arriva l'Inter alla partita di oggi

L'Inter per molti è la favorita per lo scudetto, ma ha già perso quattro partite in questa stagione, è dietro al Milan e pure a Roma e Napoli che si sfidano stasera. Le ultime due partite sono state negative e poco fortunate: ko con Milan e Atletico Madrid.

A cura di Alessio Morra
14:15

Pisa-Inter, le formazioni ufficiali

Non c'erano molti dubbi. Queste in ogni caso sono le scelte ufficiali di Gilardino e Chivu per Pisa-Inter.

PISA (3-5-2): 22 Scuffet; 4 Caracciolo, 39 Albiol, 5 Canestrelli; 15 Touré, 36 Piccinini, 20 Aebischer, 6 Marin, 3 Angori; 9 Meister, 18 Nzola A disposizione: 12 Nicolas, 34 Vukovic, 7 Leris, 8 Højholt, 10 Tramoni, 16 Buffon, 26 Coppola, 32 Moreo, 33 Calabresi, 42 Bettazzi, 72 Maucci, 94 Bonfanti, 99 Lorran. Allenatore: Alberto Gilardino.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 8 Sucic, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan. 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 43 Cocchi, 49 Maye, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.

A cura di Alessio Morra
14:00

Dove vedere Pisa-Inter di Serie A in TV e streaming

Tra un'ora scenderanno in campo il Pisa e l'Inter per la partita della 13ª giornata di Serie A. La partita dell'Arena Garibaldi, intitolata al mitico presidente Romeo Anconetani, si potrà vedere solo su DAZN. Gli abbonati alla piattaforma potranno farlo a partire dalle ore 15 sia in TV che in streaming.

A cura di Alessio Morra
Calcio
Inter
Notizie
0 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views