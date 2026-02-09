Olimpiadi LIVE, le gare in diretta a Milano Cortina: in corso Italia-USA nel curling, oggi si assegnano ancora medaglie nello sci alpino

I risultati delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 in diretta: gli italiani in gara oggi e il medagliere aggiornato. Diretta tv e streaming dalle ore 10 su Rai 2 e Eurosport. Si è partiti con Italia-Stati Uniti nel curling, la sfida attualmente in corso per la coppia Mosaner-Costantini vale il secondo posto nel girone. Si assegnano ancora medaglie nello sci alpino, con la combinata maschile a squadre. Italia in campo anche nell'hockey femminile.
Il programma di oggi alle Olimpiadi invernali: gli italiani in gara a Milano-Cortina
10:05 – Curling: Svizzera-Canada (Round robin doppio misto)
10:05 – Curling: Stati Uniti-Italia (Round robin doppio misto)
10:05 – Curling: Norvegia-Corea (Round robin doppio misto)
10:05 – Curling: Cechia-Estonia (Round robin doppio misto)
10:30 – Sci alpino: Combinata a squadre maschile (discesa libera)
12:10 – Hockey su ghiaccio: Giappone-Italia (Torneo femminile, gruppo B)
12:30 – Sci freestyle: Finale slopestyle femminile (1ª, 2ª e 3ª manche a seguire)
14:00 – Sci alpino: Combinata a squadre maschile (slalom speciale)
16:40 – Hockey su ghiaccio: Germania-Francia (Torneo femminile, gruppo B)
17:00 – Slittino: Singolo femminile (1ª run)
17:30 – Pattinaggio di velocità: 1.000 m femminili
18:00 – Salto con gli sci: Trampolino normale individuale maschile (turno di prova)
18:05 – Curling: Semifinali doppio misto
18:35 – Slittino: Singolo femminile (2ª run)
19:00 – Salto con gli sci: Trampolino normale individuale maschile (1° turno)
19:20 – Pattinaggio di figura: Danza sul ghiaccio (Danza ritmica)
19:30 – Snowboard: Finale big air femminile (1ª, 2ª e 3ª manche a seguire)
20:12 – Salto con gli sci: Trampolino normale individuale maschile (turno finale)
20:40 – Hockey su ghiaccio: Svizzera-Stati Uniti (Torneo femminile, gruppo A)
21:10 – Hockey su ghiaccio: Canada-Cechia (Torneo femminile, gruppo A)
Italia in vantaggio sugli Stati Uniti dopo 3 end
Dopo i primi 3 end l'Italia (Mosaner e Costantini) è in vantaggio sugli Stati Uniti per 2-1. Dopo aver perso il primo end infatti gli azzurri sono riusciti a marcare il punto sia nel secondo che nel terzo end.
Via alla discesa libera della combinata a squadre maschile
Allo Stelvio Ski Centre di Bormio ha preso il va la discesa libera della combinata a squadre maschile, disciplina al debutto olimpico. Quattro i team azzurri in gara: Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Mattia Casse e Florian Schieder sono i discesisti di Italia 1, Italia 2, Italia 3 e Italia 4. I tempi ottenuti dai discesisti verranno poi sommati a quelli degli slalomisti (Alex Vinatzer per Italia 1, Tommaso Sala per Italia 2, Tommaso Saccardi per Italia 3, Tobias Kastlunger per Italia 4) che scenderanno in pista nel pomeriggio per contendersi le medaglie.
Iniziata la sfida tra Italia e Usa nel curling misto
Cominciato il match tra la coppia italiana e quella statunitense. È l'ultimo incontro della fase a girone unico. In palio un piazzamento migliore in vista della semifinale.
Risultati Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: il medagliere aggiornato prima delle gare di oggi
L'Italia ha conquistato 9 medaglie in due giorni, pazzesco e meraviglioso. Un oro, un argento e sette bronzi. Per questo motivo Norvegia e Stati Uniti sono davanti agli azzurri, avendo meno medaglie ma più ori. Qui il medagliere completo.
- Norvegia 3 ori, 1 argento, 2 bronzi (6 totali)
- Stati Uniti 2 ori, 0 argento, 0 bronzi (2)
- Italia 1 oro, 1 argento, 7 bronzi (9)
- Giappone 1 oro, 2 argenti, 1 bronzo (4)
- Austria 1 oro, 2 argenti, 0 bronzi (3)
- Germania 1 oro, 1 argento, 1 bronzo (3)
- Cechia 1 oro, 1 argento, 0 bronzo (2)
- Svezia 1 oro, 1 argento, 0 bronzo (2)
- Francia 1 oro, 1 argento, 0 bronzo (2)
- Svizzera 1 oro, 0 argento, 0 bronzo (1)
- Slovenia 0 oro, 1 argento, 0 bronzo (1)
- Corea del Sud 0 oro, 1 argento, 0 bronzo (1)
- Canada 0 oro, 0 argento, 1 bronzo (1)
- Cina 0 oro, 0 argento, 1 bronzo (1)
- Bulgaria 0 oro, 0 argento, 1 bronzo (1)
Dove vedere le gare delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 in tv e in streaming
Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si possono seguire in diverse modalità. In chiaro sarà Rai 2 a mandare in onda le gare principali. Mentre Eurosport trasmetterà ogni singolo evento. Streaming gratis con RaiPlay e per abbonati con DAZN, Discovery+, HBO Max, Prime Video Channels e TIMVision.
A che ora iniziano le gare oggi a Milano-Cortina: si inizia con il Curling e la sfida tra Italia e Stati Uniti
Si comincia alle ore 10:05 con il curling. Mosaner e Constantini sfidano gli Stati Uniti. Gli azzurri si sono già qualificati per le semifinali del misto, ma c'è la chance di chiudere al secondo posto. Alle 10:30 parte la combinata maschile, con la prova di discesa che vedrà protagonisti Franzoni e Paris, secondo e terza nella discesa libera sabato.
Olimpiadi Invernali 2026, le gare di oggi a Milano-Cortina: orari tv il 9 febbraio
Si parte alle ore 10, dopo una domenica superba nella quale l'Italia ha conquistato ben sei medaglie, ora sono nove in assoluto. Mosaner e Constantini giocano alle ore 10:05 contro gli Stati Uniti. La combinata a squadre maschile si potrà seguire nelle due manche con alle 10:30 e alle 14. Diretta TV su Rai 1 e Eurosport. Streaming con RaiPlay gratuito, a pagamento con Discovery+, DAZN, HBO Max, TIMVision.