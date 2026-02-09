Olimpiadi LIVE, le gare in diretta a Milano Cortina: in corso Italia-USA nel curling, oggi si assegnano ancora medaglie nello sci alpino

L'Italia ha conquistato 9 medaglie in due giorni, pazzesco e meraviglioso. Un oro, un argento e sette bronzi. Per questo motivo Norvegia e Stati Uniti sono davanti agli azzurri, avendo meno medaglie ma più ori. Qui il medagliere completo.

Norvegia 3 ori, 1 argento, 2 bronzi (6 totali) Stati Uniti 2 ori, 0 argento, 0 bronzi (2) Italia 1 oro, 1 argento, 7 bronzi (9) Giappone 1 oro, 2 argenti, 1 bronzo (4) Austria 1 oro, 2 argenti, 0 bronzi (3) Germania 1 oro, 1 argento, 1 bronzo (3) Cechia 1 oro, 1 argento, 0 bronzo (2) Svezia 1 oro, 1 argento, 0 bronzo (2) Francia 1 oro, 1 argento, 0 bronzo (2) Svizzera 1 oro, 0 argento, 0 bronzo (1) Slovenia 0 oro, 1 argento, 0 bronzo (1) Corea del Sud 0 oro, 1 argento, 0 bronzo (1) Canada 0 oro, 0 argento, 1 bronzo (1) Cina 0 oro, 0 argento, 1 bronzo (1) Bulgaria 0 oro, 0 argento, 1 bronzo (1)