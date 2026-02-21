Olimpiadi in diretta LIVE, le gare oggi a Milano Cortina: Vittozzi e Wierer nel biathlon, Lollobrigida per l’oro

Le gare delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 in diretta: le sfide degli italiani oggi, 21 febbraio e il medagliere aggiornato. Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer per l'oro nella mass start del biathlon femminile. Torna a correre Francesca Lollobrigida. Per vedere le gare delle Olimpiadi in diretta tv e streaming: appuntamento dalle ore 9 su Rai 2 e Eurosport.

Il programma di oggi alle Olimpiadi Milano Cortina

Il medagliere delle Olimpiadi aggiornato in tempo reale