Olimpiadi in diretta LIVE, le gare oggi a Milano Cortina: Vittozzi e Wierer nel biathlon, Lollobrigida per l’oro

Giorno 16 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 21 febbraio con le sfide degli italiani e il medagliere aggiornato. Vittozzi, Wierer e Lollobrigida a caccia dell’oro.

21 Febbraio 2026 6:00
Ultimo agg. 6:30
Le gare delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 in diretta: le sfide degli italiani oggi, 21 febbraio e il medagliere aggiornato. Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer per l'oro nella mass start del biathlon femminile. Torna a correre Francesca Lollobrigida. Per vedere le gare delle Olimpiadi in diretta tv e streaming: appuntamento dalle ore 9 su Rai 2 e Eurosport.

Il programma di oggi alle Olimpiadi Milano Cortina
Il medagliere delle Olimpiadi aggiornato in tempo reale

06:30

A che ora iniziano le gare oggi a Milano-Cortina: si parte con skicross si alpinismo e la sfida tra Vittozzi e Wierer

Penultimo giorno di gare alle Olimpiadi 2026. L'Ialia confida in Simone Dermodis, che in mattianata cerca l'oro nello skircoss maschile. Poi c'è staffetta mista con Boscacci e De Silvestro nello skicross. Nel pomeriggio invece Dorothea Wierer, al passo d'addio, Lisa Vittozzi nel biathlon, poi Francesca Lollobrgiida, vincitrice già di due medaglie d'oro.

A cura di Alessio Morra
06:00

