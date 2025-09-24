Nizza-Roma 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Europa League: gol annullato a Mancini

Nizza-Roma è il match valido per la prima giornata della fase campionato di Europa League. La sfida tra la squadra di Gasperini e quella francese si giocherà oggi, mercoledì 24 settembre alle ore 21:00. La partita sarà trasmessa in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky. Gli abbonati potranno sintonizzarsi all'evento sintonizzandosi ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (251). Telecronaca del match a cura di Riccardo Gentile con il commento tecnico di Riccardo Montolivo. Il match sarà inoltre disponibile anche in diretta streaming sull'app di Sky Go disponibile solo per abbonati Sky e scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet.