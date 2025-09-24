Europa League
Nizza-Roma 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Europa League: gol annullato a Mancini

La diretta live di Nizza-Roma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

24 Settembre 2025 20:00
Ultimo agg. 21:42
La diretta live della partita Nizza-Roma per la 1^ giornata di Europa League. Gasperini si affida a Dovbyk in attacco al posto di Ferguson. Diretta TV su Sky e in streaming su Sky Go e NOW.

21:42

La Roma era passata in vantaggio ma il gol di Mancini è stato annullato

La Roma era passata in vantaggio ma il gol di Mancini è stato annullato. Il difensore aveva iniziato l'azione con un tiro che però finisce, dalla sinistra il pallone raccolto è perfetto e il cross per la testa dello stesso Mancini altrettanto ma il centrale giallorosso era in posizione di fuorigioco.

A cura di Fabrizio Rinelli
21:33

Anche Rensch tenta di impensierire il Nizza ma il suo tiro è lontano dalla porta dei francesi

Anche Rensch tenta di impensierire il Nizza ma il suo tiro è lontano dalla porta dei francesi. L'esterno giallorosso si accentra sul sinistro per calciare in porta ma la palla finisce lontanissima dalla porta.

A cura di Fabrizio Rinelli
21:26

Kone calcia da fuori ma la sua conclusione viene deviata in angolo

Kone calcia da fuori ma la sua conclusione viene deviata in angolo. La Roma risponde al Nizza che poco prima avevo rotto gli equilibri della partita con una conclusione di Mendy finita alta.

A cura di Fabrizio Rinelli
21:16

Mendy prova da fuori area ma il suo tiro finisce alto

Mendy prova da fuori area ma il suo tiro finisce alto. Il Nizza da sinistra con Boga riesce a creare occasioni gol importanti, in questo caso lo scarico su Mendy era buono ma meno la conclusione.

A cura di Fabrizio Rinelli
21:03

Nizza-Roma in diretta, inizia la partita

Nizza-Roma, è appena iniziata la partita.

A cura di Fabrizio Rinelli
20:45

Come arriva il Nizza

Il Nizza attualmente è fermo a 6 punti in classifica ed è reduce dal pesante ko esterno contro il Brest che si è imposto con il netto punteggio di 4-1.

A cura di Fabrizio Rinelli
20:25

Come arriva la Roma alla partita di oggi

La Roma arriva a questa sfida dopo aver vinto il derby contro la Lazio all'Olimpico. La squadra di Gasperini ha rialzato la testa a seguito del ko col Toro e ora punta a prendersi tre punti anche in Europa League.

A cura di Fabrizio Rinelli
20:24

Scontri tra tifosi prima di Nizza-Roma: intervento delle forze dell'ordine con gas lacrimogeni

Nizza e Roma ha vissuto momenti di tensioni a pochi minuti dal fischio d'inizio. Contatto tra tifoserie opposte ma fortunatamente l'intervento delle forze dell'ordine con gas lacrimogeni ha ristabilito l'ordine.

A cura di Fabrizio Rinelli
20:00

Dove vedere Nizza-Roma di Serie A in TV e streaming

Nizza-Roma è il match valido per la prima giornata della fase campionato di Europa League. La sfida tra la squadra di Gasperini e quella francese si giocherà oggi, mercoledì 24 settembre alle ore 21:00. La partita sarà trasmessa in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky. Gli abbonati potranno sintonizzarsi all'evento sintonizzandosi ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (251). Telecronaca del match a cura di Riccardo Gentile con il commento tecnico di Riccardo Montolivo. Il match sarà inoltre disponibile anche in diretta streaming sull'app di Sky Go disponibile solo per abbonati Sky e scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet.

A cura di Fabrizio Rinelli
20:00

Nizza-Roma, le formazioni ufficiali

NIZZA (3-4-2-1): Diouf, Oppong, Dante, Bah, Louchet, Boudaoui, Vanhoutte, Bard, Diop, Boga, Kevin Carlos. All. Haise.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N'Dicka; Rensch, El Aynaoui, Koné, Tsimikas; Soulé, El Shaarawy (C); Dovbyk. All. Gasperini.

A cura di Fabrizio Rinelli
Roma
Europa League
