Napoli-Torino LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

La diretta live della partita Napoli-Torino per la 28ª giornata di Serie A. Conte costretto a fare fronte all'ennesima emergenza per l'assenza anche di Lobotka: a centrocampo Gilmour ed Elmas. Match da vincere a tutti costi per gli azzurri in corsa per un posto in Champions. Diretta TV su DAZN e DAZN 1 e in streaming solo su DAZN.
Dove vedere Napoli-Torino di Serie A in TV e streaming
L'anticipo della 28ª giornata di Serie A, Napoli-Torino, sarà visibile in esclusiva – in diretta tv e in streaming – solo su DAZN e su DAZN 1 (canale 214 di Sky per gli utenti che hanno sottoscritto il servizio). Telecronaca affidata a Dario Mastroianmi, con Andrea Stramaccioni al commento tecnico.