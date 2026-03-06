Serie A
Napoli-Torino LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

La diretta live di Napoli-Torino di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

6 Marzo 2026 19:45
Ultimo agg. 19:46
La diretta live della partita Napoli-Torino per la 28ª giornata di Serie A. Conte costretto a fare fronte all'ennesima emergenza per l'assenza anche di Lobotka: a centrocampo Gilmour ed Elmas. Match da vincere a tutti costi per gli azzurri in corsa per un posto in Champions. Diretta TV su DAZN e DAZN 1 e in streaming solo su DAZN.

19:45

Dove vedere Napoli-Torino di Serie A in TV e streaming

L'anticipo della 28ª giornata di Serie A, Napoli-Torino, sarà visibile in esclusiva – in diretta tv e in streaming – solo su DAZN e su DAZN 1 (canale 214 di Sky per gli utenti che hanno sottoscritto il servizio). Telecronaca affidata a Dario Mastroianmi, con Andrea Stramaccioni al commento tecnico.

A cura di Maurizio De Santis
