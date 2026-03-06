Napoli-Torino LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

L'anticipo della 28ª giornata di Serie A, Napoli-Torino, sarà visibile in esclusiva – in diretta tv e in streaming – solo su DAZN e su DAZN 1 (canale 214 di Sky per gli utenti che hanno sottoscritto il servizio). Telecronaca affidata a Dario Mastroianmi, con Andrea Stramaccioni al commento tecnico.