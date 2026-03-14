Serie A
video suggerito
Live

Napoli-Lecce LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: a che ora e su quale canale vederla in tv, attese le formazioni ufficiali

La diretta live di Napoli-Lecce di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
14 Marzo 2026 15:00
Ultimo agg. 16:02
0 CONDIVISIONI
Immagine

La diretta live della partita Napoli-Lecce per la 29ª giornata di Serie A. Conte punta ancora su Hojlund in attacco. Di Francesco si affida a Stulic come centravanti per cercare l'impresa al Maradona. Diretta TV e streaming su DAZN.

16:00

Conte non parlerà in conferenza stampa: la linea scelta dal Napoli

Conte non parlerà in conferenza stampa: la linea scelta dal Napoli. Da tempo il club partenopeo ha deciso che il proprio allenatore non si presta alle domande dei giornalisti prima della partita. L’ultima conferenza pre-gara di un match di campionato del Napoli risale al 17 ottobre.

A cura di Fabrizio Rinelli
15:30

Come arriva il Lecce alla sfida del Maradona

Il Lecce ha vinto lo scontro diretto salvezza contro la Cremonese nell'ultimo turno di campionato e si ritrova ora ad affrontare il Napoli sulle ali dell'entusiasmo. Gli uomini di Di Francesco vogliono provare a strappare almeno un punto al Maradona per allungare ancora in classifica e aumentare la distanza sulla terzultima piazza occupata dalla Cremonese. Non sarà facile ma i tre punti sulla zona retrocessione non lasciano tranquilli i salentini.

A cura di Fabrizio Rinelli
15:15

Come arriva il Napoli alla partita di oggi

La zampata di Lukaku sul finale di Verona-Napoli ha consentito agli azzurri di consolidare la terza posizione in classifica lasciando a debita distanza le 3 squadre che sono in corso per il quarto posto: Como, Roma e Juventus. Gli azzurri hanno anche recuperato giocatori come De Bruyne e Anguissa e per questo finale si preparano a chiudere al meglio dopo qualche momento d'appannamento di troppo.

A cura di Fabrizio Rinelli
15:00

Dove vedere Napoli-Lecce di Serie A in TV e streaming

Napoli-Lecce sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Per assistere alla sfida del Maradona tutti gli abbonati potranno scaricare l'app DAZN sulle proprie smart tv e sintonizzarsi alla finestra dedicata all'evento. Stessa operazione per quanto riguarda la visione in streaming della partita sempre su app DAZN ma scaricabile in questo caso su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Per i clienti Sky che hanno attivato ‘ZONA DAZN' il canale di riferimento sulla piattaforma satellitare di Sky è il 214.

A cura di Fabrizio Rinelli
Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Lecce
Napoli
Serie A
0 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views