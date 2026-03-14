Napoli-Lecce LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: a che ora e su quale canale vederla in tv, attese le formazioni ufficiali

La diretta live della partita Napoli-Lecce per la 29ª giornata di Serie A. Conte punta ancora su Hojlund in attacco. Di Francesco si affida a Stulic come centravanti per cercare l'impresa al Maradona. Diretta TV e streaming su DAZN.
Conte non parlerà in conferenza stampa: la linea scelta dal Napoli
Conte non parlerà in conferenza stampa: la linea scelta dal Napoli. Da tempo il club partenopeo ha deciso che il proprio allenatore non si presta alle domande dei giornalisti prima della partita. L’ultima conferenza pre-gara di un match di campionato del Napoli risale al 17 ottobre.
Come arriva il Lecce alla sfida del Maradona
Il Lecce ha vinto lo scontro diretto salvezza contro la Cremonese nell'ultimo turno di campionato e si ritrova ora ad affrontare il Napoli sulle ali dell'entusiasmo. Gli uomini di Di Francesco vogliono provare a strappare almeno un punto al Maradona per allungare ancora in classifica e aumentare la distanza sulla terzultima piazza occupata dalla Cremonese. Non sarà facile ma i tre punti sulla zona retrocessione non lasciano tranquilli i salentini.
Come arriva il Napoli alla partita di oggi
La zampata di Lukaku sul finale di Verona-Napoli ha consentito agli azzurri di consolidare la terza posizione in classifica lasciando a debita distanza le 3 squadre che sono in corso per il quarto posto: Como, Roma e Juventus. Gli azzurri hanno anche recuperato giocatori come De Bruyne e Anguissa e per questo finale si preparano a chiudere al meglio dopo qualche momento d'appannamento di troppo.
Dove vedere Napoli-Lecce di Serie A in TV e streaming
Napoli-Lecce sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Per assistere alla sfida del Maradona tutti gli abbonati potranno scaricare l'app DAZN sulle proprie smart tv e sintonizzarsi alla finestra dedicata all'evento. Stessa operazione per quanto riguarda la visione in streaming della partita sempre su app DAZN ma scaricabile in questo caso su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Per i clienti Sky che hanno attivato ‘ZONA DAZN' il canale di riferimento sulla piattaforma satellitare di Sky è il 214.