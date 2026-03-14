Napoli-Lecce LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: a che ora e su quale canale vederla in tv, attese le formazioni ufficiali

La zampata di Lukaku sul finale di Verona-Napoli ha consentito agli azzurri di consolidare la terza posizione in classifica lasciando a debita distanza le 3 squadre che sono in corso per il quarto posto: Como, Roma e Juventus. Gli azzurri hanno anche recuperato giocatori come De Bruyne e Anguissa e per questo finale si preparano a chiudere al meglio dopo qualche momento d'appannamento di troppo.