Napoli-Genoa LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

Napoli-Genoa sarà visibile in diretta tv, in chiaro e in esclusiva per abbonati sia su DAZN sia, in co-esclusiva, sui canali di Sky che la manderà in onda su Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251). Sarà possibile seguire il match anche in diretta streaming su DAZN, Sky Go e NOW (previo pagamento del pass sport). Su DAZN telecronaca di Napoli-Genoa sarà condotta da Ricky Buscaglia ed Hernanes, mentre i telecronisti che la commenteranno per Sky sono Riccardo Gentile e Lorenzo Minotti.