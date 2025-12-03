Napoli-Cagliari LIVE, risultato in diretta della partita di Coppa Italia

Napoli-Cagliari è visibile in diretta tv, in chiaro e gratis per tutti su Italia 1. Sarà possibile seguire la partita anche in diretta streaming (e sempre senza costi aggiuntivi) anche attraverso il canale online disponibile sulla piattaforma di Mediaset Play oppure collegandosi al sito sportmediaset.it. La telecronaca sarà condotta da Riccardo Trevisani con Massimo Paganin al suo fianco per il commento tecnico.