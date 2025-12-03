Napoli-Cagliari LIVE, risultato in diretta della partita di Coppa Italia

La diretta live della partita Napoli-Cagliari per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I due allenatori fanno ricorso al turnover, ecco perché in campo di vedranno due squadre notevolmente modificate. Tra gli azzurri spazio a centrocampo a Vergara e in attacco a Lucca, si rivede anche Politano. Si gioca in gara secca, chi passa il turno sfida nei quarti la vincente di Fiorentina-Como. Diretta TV in chiaro su Italia 1 e in streaming su Mediaset Play.
Le formazioni ufficiali di Napoli-Cagliari
Antonio Conte cambia pelle al Napoli variando gli interpreti visti in campo nelle ultime settimane. Contro il Cagliari spazio a Juan Jesus, Mazzocchi, Vergara, Lucca e Ambrosino. Si rivedono Spinazzola (che ha bisogno di acquisire minuti dopo lo stop per infortunio) e Politano. Turnover in previsione del campionato anche per Pisacane. Di seguito le formazioni:
NAPOLI (3-4-3) Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Olivera; Mazzocchi, Vergara, Elmas, Spinazzola; Politano, Lucca, Ambrosino. All. Conte
CAGLIARI (4-2-3-1) Caprile; Di Pardo, Luperto, Rodriguez, Obert; Deiola, Adopo; Kilicsoy, Gaetano, Luvumbo; Pavoletti. All. Pisacane
Dove vedere Napoli-Cagliari di Coppa Italia in TV e streaming
Napoli-Cagliari è visibile in diretta tv, in chiaro e gratis per tutti su Italia 1. Sarà possibile seguire la partita anche in diretta streaming (e sempre senza costi aggiuntivi) anche attraverso il canale online disponibile sulla piattaforma di Mediaset Play oppure collegandosi al sito sportmediaset.it. La telecronaca sarà condotta da Riccardo Trevisani con Massimo Paganin al suo fianco per il commento tecnico.