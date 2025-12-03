Calcio
Live

Napoli-Cagliari LIVE, risultato in diretta della partita di Coppa Italia

La diretta live di Napoli-Cagliari degli ottavi di Coppa Italia: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

3 Dicembre 2025 17:00
Ultimo agg. 17:16
La diretta live della partita Napoli-Cagliari per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I due allenatori fanno ricorso al turnover, ecco perché in campo di vedranno due squadre notevolmente modificate. Tra gli azzurri spazio a centrocampo a Vergara e in attacco a Lucca, si rivede anche Politano. Si gioca in gara secca, chi passa il turno sfida nei quarti la vincente di Fiorentina-Como. Diretta TV in chiaro su Italia 1 e in streaming su Mediaset Play.

17:15

Le formazioni ufficiali di Napoli-Cagliari

Antonio Conte cambia pelle al Napoli variando gli interpreti visti in campo nelle ultime settimane. Contro il Cagliari spazio a Juan Jesus, Mazzocchi, Vergara, Lucca e Ambrosino. Si rivedono Spinazzola (che ha bisogno di acquisire minuti dopo lo stop per infortunio) e Politano. Turnover in previsione del campionato anche per Pisacane. Di seguito le formazioni:

NAPOLI (3-4-3) Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Olivera; Mazzocchi, Vergara, Elmas, Spinazzola; Politano, Lucca, Ambrosino. All. Conte

CAGLIARI (4-2-3-1) Caprile; Di Pardo, Luperto, Rodriguez, Obert; Deiola, Adopo; Kilicsoy, Gaetano, Luvumbo; Pavoletti. All. Pisacane

A cura di Maurizio De Santis
17:00

Dove vedere Napoli-Cagliari di Coppa Italia in TV e streaming

Napoli-Cagliari è visibile in diretta tv, in chiaro e gratis per tutti su Italia 1. Sarà possibile seguire la partita anche in diretta streaming (e sempre senza costi aggiuntivi) anche attraverso il canale online disponibile sulla piattaforma di Mediaset Play oppure collegandosi al sito sportmediaset.it. La telecronaca sarà condotta da Riccardo Trevisani con Massimo Paganin al suo fianco per il commento tecnico.

A cura di Maurizio De Santis
Cagliari
Calcio
Coppa Italia
Calcio
