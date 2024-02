Napoli-Barcellona in diretta LIVE: dove vedere la partita di Champions in TV e streaming

Napoli-Barcellona sarà trasmessa in diretta TV solo per gli abbonati ad Amazon Prime Video. Non è prevista la diretta in chiaro. La partita non sarà trasmessa né da Sky né da Canale 5. Per collegarsi all'app di Prime servirà una Smart TV oppure una consolle di gioco (Xbox e PlayStation) oltre che dispositivi come Amazon Fire TV Stick, TIMVision Box e Google Chromecast. Telecronaca affidata a Sandro Piccinini con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.