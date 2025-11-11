Musetti-de Minaur alle ATP Finals, la diretta: Lorenzo può ancora sperare nella semifinale. Alcaraz batte Fritz

Un'altra grande serata per gli appassionati di tennis. A Torino scende in campo Lorenzo Musetti, numero 9 della classifica ATP, che nella seconda giornata delle ATP Finals affronta Alex de Minaur, numero 7. Chi perde è quasi fuori, chi vince ha ancora la chance di passare in semifinale. L'incontro non inizierà prima delle ore 20:30 e si potrà seguire su Sky e in chiaro su Rai 2. Streaming con Sky Go e NOW. Musetti giovedì tornerà in campo in ogni caso contro Carlos Alcaraz che nel pomeriggio ha battuto Fritz. I precedenti sono quattro, Musetti è avanti 3-1.