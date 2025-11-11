Musetti-de Minaur alle ATP Finals, la diretta: Lorenzo può ancora sperare nella semifinale. Alcaraz batte Fritz

Un'altra grande serata per gli appassionati di tennis. A Torino scende in campo Lorenzo Musetti, numero 9 della classifica ATP, che nella seconda giornata delle ATP Finals affronta Alex de Minaur, numero 7. Chi perde è quasi fuori, chi vince ha ancora la chance di passare in semifinale. L'incontro non inizierà prima delle ore 20:30 e si potrà seguire su Sky e in chiaro su Rai 2. Streaming con Sky Go e NOW. Musetti giovedì tornerà in campo in ogni caso contro Carlos Alcaraz che nel pomeriggio ha battuto Fritz. I precedenti sono quattro, Musetti è avanti 3-1.
Lorenzo Musetti ha ancora la possibilità di qualificarsi per le semifinali
Ha perso la prima partita del girone, ma vincendo con Alex de Minaur l'italiano tornerebbe in corsa per le semifinali. Fare calcoli ora è superfluo, ma la chance c'è. L'importante è che Musetti vinca.
Chi è Alex de Minaur e i precedenti con Musetti
Alex de Minaur è ormai da tempo stabilmente nella top ten. Giocatore dal grande carattere, ma con precisi limiti tecnici e fisici. Ammirevole sotto molti punti di vista, sempre battuto da Sinner in dodici confronti, de Minaur ha perso tre dei quattro confronti diretti con Musetti, avanti dunque 3-1 negli head to head.
Il programma di oggi alle Nitto Finals di Torino: i risultati
Bolelli e Vavassori hanno battuto Granollers e Zeballos e si sono qualificati per le semifinali delle ATP Finals. Poi Carlos Alcaraz ha sconfitto in tre set (6-7/7-5/6-3) lo statunitense Taylor Fritz.
Lorenzo Musetti e Alex de Minaur scenderanno in campo alle ore 20:30. L'ultimo incontro della seconda giornata si potrà seguire in chiaro su Rai 2 con la telecronaca di Fiocchetti e Panatta e naturalmente su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis). Streaming con Sky Go e NOW.