Musetti-de Minaur alle ATP Finals, la diretta: Lorenzo può ancora sperare nella semifinale. Alcaraz batte Fritz

Musetti in campo alle ATP Finals contro de Minaur. In palio c’è una vittoria che può determinare il cammino dei due tennisti nel torneo di Torino. la cronaca della partita di tennis e gli aggiornamenti live.

11 Novembre 2025 19:15
Ultimo agg. 20:02
Un'altra grande serata per gli appassionati di tennis. A Torino scende in campo Lorenzo Musetti, numero 9 della classifica ATP, che nella seconda giornata delle ATP Finals affronta Alex de Minaur, numero 7. Chi perde è quasi fuori, chi vince ha ancora la chance di passare in semifinale. L'incontro non inizierà prima delle ore 20:30 e si potrà seguire su Sky e in chiaro su Rai 2. Streaming con Sky Go e NOW. Musetti giovedì tornerà in campo in ogni caso contro Carlos Alcaraz che nel pomeriggio ha battuto Fritz. I precedenti sono quattro, Musetti è avanti 3-1.

Nitto ATP Finals Torino 2025: news sul torneo di tennis
20:00

Lorenzo Musetti ha ancora la possibilità di qualificarsi per le semifinali

Ha perso la prima partita del girone, ma vincendo con Alex de Minaur l'italiano tornerebbe in corsa per le semifinali. Fare calcoli ora è superfluo, ma la chance c'è. L'importante è che Musetti vinca.

A cura di Alessio Morra
19:45

Chi è Alex de Minaur e i precedenti con Musetti

Alex de Minaur è ormai da tempo stabilmente nella top ten. Giocatore dal grande carattere, ma con precisi limiti tecnici e fisici. Ammirevole sotto molti punti di vista, sempre battuto da Sinner in dodici confronti, de Minaur ha perso tre dei quattro confronti diretti con Musetti, avanti dunque 3-1 negli head to head.

A cura di Alessio Morra
19:30

Il programma di oggi alle Nitto Finals di Torino: i risultati

Bolelli e Vavassori hanno battuto Granollers e Zeballos e si sono qualificati per le semifinali delle ATP Finals. Poi Carlos Alcaraz ha sconfitto in tre set (6-7/7-5/6-3) lo statunitense Taylor Fritz.

A cura di Alessio Morra
19:15

ATP Finals 2025, oggi Musetti-de Minaur: dove vederlo in tv e streaming, diretta in chiaro sulla Rai

Lorenzo Musetti e Alex de Minaur scenderanno in campo alle ore 20:30. L'ultimo incontro della seconda giornata si potrà seguire in chiaro su Rai 2 con la telecronaca di Fiocchetti e Panatta e naturalmente su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis). Streaming con Sky Go e NOW.

A cura di Alessio Morra
