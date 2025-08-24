MotoGP oggi, Marc Marquez in pole per la gara del GP Ungheria: orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming

La MotoGP torna in pista oggi per GP Ungheria: si riparte dalla vittoria di Marc Marquez in Austria. Gara in programma oggi alle 14:00: Marc Marquez in pole, Bagnaia 15°. Diretta TV e streaming su Sky e in chiaro su TV8 in differita dalle 17:00. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi.
Dove vedere la MotoGP oggi in chiaro in TV e streaming
Il GP Ungheria può essere visto in chiaro senza costi aggiuntivi, sia in TV sia in streaming. Grazie al servizio sul Digitale Terrestre e sulla propria piattaforma, di Tv8 che però trasmetterà l'evento in differita. Ecco nello specifico gli orari per assistere al Gran Premio di MotoGP.
Tv8 (canale 8 del digitale terrestre) dopo aver mandato in onda la diretta delle qualifiche delle tre classi, della Sprint della MotoGP e delle gare della MotoE al sabato, propone oggi la differita delle gare delle tre classi con il GP di MotoGP che sarà visibile gratuitamente a partire dalle ore 17:00. Orari identici per vedere il Gran Premio d'Ungheria anche in streaming, sempre gratis, sul sito tv8.it.
MotoGP, oggi il GP Ungheria: orari TV8 e Sky della diretta
Il GP Ungheria scatta oggi alle 14:00 e si potrà seguire sia in TV sia in streaming integralmente in modalità a pagamento e senza costi aggiuntivi in chiaro. Il programma di oggi domenica 24 agosto in TV è il seguente:
- 09:40-09:50 MotoGP Warm-Up (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)
- 11:00 Moto3 Gara (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in differita su TV8 alle 14)
- 12:15 Moto2 Gara (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in differita su TV8 alle 15:15)
- 14:00 MotoGP Gara (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e differita su TV8 alle 17)