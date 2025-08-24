MotoGP oggi, Marc Marquez in pole per la gara del GP Ungheria: orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming

Il GP Ungheria scatta oggi alle 14:00 e si potrà seguire sia in TV sia in streaming integralmente in modalità a pagamento e senza costi aggiuntivi in chiaro. Il programma di oggi domenica 24 agosto in TV è il seguente:

09:40-09:50 MotoGP Warm-Up (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

11:00 Moto3 Gara (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in differita su TV8 alle 14)

12:15 Moto2 Gara (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in differita su TV8 alle 15:15)

14:00 MotoGP Gara (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e differita su TV8 alle 17)