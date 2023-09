MotoGP Misano oggi, orari TV su TV8 e Sky della gara: dove vederla in TV e streaming, Martin in pole

Dopo la vittoria di Espargarò in Catalogna, torna oggi la MotoGP con la gara del GP San Marino a Misano, dodicesimo appuntamento del Motomondiale 2023. Orario della partenza alle 14:00, alle 11:00 la moto3, moto2 in programma alle 12:15. Diretta TV e streaming su Sky e in chiaro su TV8. Lo spagnolo Jorge Martin partirà dalla pole position. In prima fila con lui gli italiani Bezzecchi e Bagnaia, tornato su altissimi livelli dopo l'incidente di Barcellona, ma che non è nelle migliori condizioni possibili. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi

La Griglia di Partenza di Misano

1ª fila: Martin, Bezzecchi, Bagnaia

2ª fila: Vinales, Pedrosa, A. Espargaro

3ª fila: Binder, Marini, A. Marquez

4ª fila: Oliveira, A. Marquez, Fernandez

5 ª fila: Quartararo, Pirro, Bradl

6ª fila: Zarco, Fernandez A., Miller

7ª fila: Morbidelli, Nakagami, Di Giannantonio

8ª fila: Mir, Espargaro P.

